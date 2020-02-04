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黑莓手机将彻底退出历史舞台：TCL今年8月底停售

2020/2/4 5:20:12来源：新浪科技作者：李明责编：微尘评论：

据国外媒体报道，BlackBerry Mobile（黑莓移动）今日在Twitter上宣布，TCL将于2020年8月31日停售黑莓手机。这意味着一个时代的结束。

BlackBerry Mobile称，我们很遗憾地告诉大家，从2020年8月31日起，TCL通信将不再销售黑莓品牌的移动设备。届时，TCL通信将无权设计、制造或销售任何新的黑莓移动设备。

回溯到2016年12月，TCL宣布获得了“黑莓”品牌智能手机的开发和销售权。当时，这被认为是一个被长期钟爱的品牌（即黑莓手机）一次令人兴奋的复兴。后来，TCL相继推出了黑莓Keyone、Motion、KEY2和KEY2 LE等黑莓品牌手机。其中，KEY系列手机备受关注，因为它们将黑莓的标志性设计（物理键盘）带到了这个充满平板玻璃（触摸屏）的世界里。

但遗憾的是，这些怀旧的设计似乎不足以让黑莓手机复兴。对于当前市场上已经存在的黑莓设备，TCL通信表示，将继续为现有的移动设备提供支持，包括客户服务和保修服务，直至2022年8月31日，或是当地法律所要求的期限。

在声明中，BlackBerry Mobile并未提及手机系统升级问题。但有业内人士称，至少在短期间内不要报有太大希望。当前，黑莓KEY2仍运行Android 8.1 Oreo。在宣布该消息之前，就已经不可能升级到Android 10了。

BlackBerry Mobile最后表示，我们要感谢所有的合作伙伴、客户和黑莓粉丝社区在过去几年中给予的支持，我们很感激在巡演期间有机会见到这么多来自世界各地的歌迷。TCL通信和黑莓有限公司的前景都是光明的，在我们各自前进的道路上，希望大家能继续支持这两家公司。

再见了，老朋友！

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关键词：黑莓TCL

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