合作协议到期，TCL的黑莓走过了怎样一条路？

今天黑莓移动（BlackBerry Mobile）在推特上正式宣布，TCL将于2020年8月31日停售黑莓手机。届时TCL通信将无权设计、制造或销售任何新的黑莓移动设备。

这意味着黑莓手机“续命”四年之后，最终“离开”了智能手机的战场。

▲TCL与黑莓协议到期后不再生产黑莓手机

黑莓与TCL命运交织

黑莓（BlackBerry）曾经也是智能手机市场叱咤风云的人物，凭借自己的操作系统（BlackBerry OS）和出色的键盘手感，与当时的智能手机巨头苹果、三星一较长短。

其小巧的全键盘设计在一些专业用户、玩家中颇受欢迎，赢得了一批粉丝。最火爆的时期几乎占据了美国智能手机50%市场份额，拿下全球20%的市场份额。

但在触摸屏兴起之后，黑莓的坚守至使这家加拿大公司走向了下坡路。在TCL出现以前，黑莓看似已经准备离开智能手机市场，全心投入到安全服务、企业服务以及车联网这样的硬件系统上。

▲曾经辉煌的黑莓

直到2016年9月，黑莓将智能手机的命运交到了TCL手中，以减少资本支出。这家中国公司将负责“黑莓”品牌智能手机的开发、设计和销售，而黑莓则只负责提供安全服务和配套软件。也是从这一天开始，黑莓不再是以前的黑莓，它走上了和HMD诺基亚、联想摩托罗拉类似的道路。

从黑莓到TCL的过渡机

TCL接手黑莓之后，很快便推出了第一款产品DTEK60。这款手机没有延续黑莓的经典全键盘，而是更符合当时智能手机大方向的触屏手机，并且采用了安卓系统，主打安全。

▲黑莓DTEK60由TCL代工

黑莓将当时特有的DTEK安全应用放到这款产品，它能帮助系统监控其他应用对用户隐私的调用情况。不过黑莓DTEK60在设计上，与当时TCL旗下阿尔卡特品牌的一款Idol 4S非常相似，以至于当时许多媒体将其看作是阿尔卡特手机的贴牌产品。

显然这个时期的TCL还没有完全准备好，TCL的黑莓第一枪似乎有些草率。

TCL把黑莓带回中国

虽然是中国终端厂商代工，但是黑莓DTEK60并未走进中国市场。中国消费者能从正规渠道买到的第一款黑莓手机名叫KEYone，这是一款触摸屏和全键盘相结合的产品。在当时看来，这款手机足以令黑莓的粉丝兴奋，它既传承了黑莓的血统，又有新时代的元素。

▲黑莓KEYone融合触摸屏和全键盘

然而在经历了CES国际消费电子展初次亮相，MWC世界移动通信大会的循环演出，黑莓KEYone始终未能出现在我们眼前。这款手机的实际运作者TCL显得有些后续乏力，他们将这款手机的预热宣传周期拉的太长：1月份预热，2月底正式发布，但两个月之后仍未上市。

对一款电子产品来说，这样拖沓的节奏无疑会让它之前积累的热度迅速冷却，尤其是在三星，小米等厂商的旗舰不断刷屏的时候。

▲KEYone正式来到中国

黑莓KEYone正式进入中国已经是四个月之后的事了。它确实比之前的DTEK系列更有“黑莓味”，触摸屏+实体键盘的混搭设计风格，背面独特的纹理式塑胶材质，都让这款手机看上去那么的与众不同。与此同时TCL也在发布会上全力营造着黑莓回归的氛围。

而在情怀之下，黑莓KEYone也存在着一些问题。它那引以为傲的触摸屏+实体键盘混搭设计虽然足够吸引眼球，但是也带来了操作逻辑上的问题，用户需要在触摸屏和键盘之间不断切换自己的习惯。本土化应用适配也显得不那么完美，黑莓特有的安全软件套装也因为没有服务器的支持而显得有些脆弱。（黑莓KEYone评测）

当然还有价格，3999元的价格对于当时晚到中国的黑莓KEYone来说很难吸引到粉丝以外的用户。毕竟当时的中国手机市场竞争依然非常激烈，消费者可以选择的产品太多太多。

▲黑莓第一次走进中国市场

就在黑莓KEYone中国上市不久，这款手机在国外出现了问题。据多家外媒报道，黑莓KEYone的屏幕玻璃很容易和机身分离，在适度压力下，屏幕会从机身弹出。TCL迅速对此作出反应，调整了新机屏幕玻璃的粘合剂，解决了问题。

TCL从未公布这款产品的出货量，仅仅提到其在京东的预约量超过14万，首销当日在8分钟内卖出了5000台。但根据StrategyAnalytics的数据，TCL的黑莓和阿尔卡特品牌在全球智能手机市场仅占1%的份额，在数据表单中沦为了“其他”。

KEY2系列成最后的产品

黑莓KEYone没能像想象中那样为TCL带来辉煌，不过这家手机厂商还是坚持推出了黑莓全键盘系列的第二款产品——黑莓KEY2。相比KEYone亮相时的惊艳，KEY2已然显得有些力不从心。

▲黑莓KEY2更像是KEYone的升级版

这款手机更像是KEYone的2.0升级版，继承了KEYone最核心的设计——全键盘和触摸屏混合的交互，并在这个基础上提升了配置，优化了细节。当时的发布会更加注重粉丝宣传，虽然官方对外的口径是希望独特的设计吸引更多年轻人，但事实上它的用户群体也仅保留在粉丝圈了。

依然是3999元的价格，但却使用了一颗“久经沙场”的中端芯片，这无论是国内用户还是国外用户都难以接受的。也正因为如此，TCL在海外推出了Key2 LE，保留了Key2的经典全键盘部件，进一步压低价格。

▲黑莓逐渐消失在我们的视线中

此时TCL治下的黑莓在中国除了线上与京东合作外，还在上海开设了首家星级店，并信心满满的畅想着未来，想在一二线城市开设八家左右星级店，提供黑莓本地服务和体验。

只不过我们再次听到相关消息的时候，“黑莓将被TCL转手”的传闻已经铺天盖地。虽然黑莓中国区业务总监印传学在与新浪数码私下沟通中否认这一消息，但当时的黑莓确实已无声量。

在粉丝心中，黑莓这个品牌始终无法磨灭，就像当年的摩托罗拉，功能机时代的诺基亚。只不过随着时代的变迁，这些经典品牌最终走上了贴牌道路，并且一去不复返。