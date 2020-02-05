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摒弃传统！苹果全新触摸手势控制耳机专利曝光

2020/2/5 7:50:21来源：IT之家作者：微尘责编：微尘评论：

IT之家2月5日消息 据外媒报道，近日苹果公司的一项独特的耳机触控手势控制方案曝光，该专利中的苹果耳机并没有采用传统的功能按钮。

Apple Beats耳机

在美国专利商标局周二发布的一项专利中涉及到一项“耳机旋转检测”方案，该方案可解决用户实际佩戴耳机方式的问题。用户会有多种佩戴耳机的方式：比如用户为方便起见会将耳机头带向前或向后移动，将耳机挂在脖子上等。苹果的这项解决方案是确定用户耳朵位置，然后确定耳机的方向。耳罩外部除了配备有预期触摸面板和内部的控制电路之外还有多个传感器用于以不同方式探测耳朵而位置。

此外，耳机的耳罩内部还覆盖有电容式接近传感器，它们会检测耳机相对于用户耳朵的位置并调整其对触摸手势的影响来让用户的耳机佩戴体验更佳。苹果还可以加入诸如光学传感器和结构光传感器等，它们也可以有效执行类似的功能。

这项专利的发明者为Brooke L.Bunney和Jonathan R.Peterson。Bunney是苹果的硬件系统集成商，他之前便获得了一些与耳机方向有关的专利。彼得森（Peterson）曾在苹果担任硬件工程师，现在在Facebook Reality Labs工作，他曾在音频产品硬件团队中工作。

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关键词：苹果头戴式耳机

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