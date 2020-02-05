美司法部对苹果展开反垄断调查：查访iOS开发商

北京时间2月5日凌晨消息，据一名开发者和另一位熟知内情的消息人士透露，作为对苹果公司进行调查的一部分内容，美国司法部已经与应用开发商进行了接触。苹果公司等四大科技公司因涉嫌反竞争行为而面临着调查。

应用开发商Mobicip的CEO苏伦·拉马苏布（Suren Ramasubu）透露，他在去年11月接受了一名美国调查员的问讯，后者询问了该公司与苹果公司之间的互动情况。Mobicip应用在全球范围内拥有近100万用户，能让父母控制子女在iPhone上看到的内容。拉马苏布向该调查员表示，由于未能满足苹果公司提出的要求，Mobicip应用已于去年被暂时从iPhone应用商店下架。

一位熟知美国司法部调查的消息人士则透露，该部已经联系了多个应用开发商，这是自路透社在去年6月份披露这项调查以来，官员们正在追查苹果公司所涉事项的首个迹象。

美国总统唐纳德·特朗普（Donald Trump）则已出于其他原因而对苹果公司等硅谷科技巨头提出批评，呼吁对社交媒体公司和谷歌进行更加严格的审查，指责它们在并未提出任何证据的情况下在网上压制保守派的声音。

美国司法部长威廉·巴尔（William Barr）在去年12月表示，他希望美国司法部能在今年完成对Facebook、谷歌母公司Alphabet、亚马逊和苹果公司这四大科技巨头的调查。

苹果公司拒绝就此消息置评，但指出该公司在其官方网站上的一份声明已经申明，其应用商店旨在让应用“在隐私、安全和内容方面达到高标准”。该声明称：“自2016年以来，我们已经从App Store应用商店中删除了140多万个应用，因其没有进行更新，或者不能在我们最新的操作系统上运行。”

在司法诉讼中，苹果公司删除应用的能力一直都是控辩双方争论不休的焦点。去年，该公司在诉讼中被指滥用其在应用市场上的影响力。美国最高法院去年5月批准了一起反垄断诉讼，该诉讼指控苹果公司强迫消费者为iPhone软件应用支付过高的价格。

苹果公司在2018年6月推出了Screen Time应用，该应用的功能包括家长控制等。拉马苏布透露，苹果公司在2019年初与Mobicip取得联系，警告称其应用违反了苹果公司有关原本可被接受的技术元素的规定。拉马苏布称，Mobicip应用被苹果公司下架约6个月，期间该应用进行了更新以遵循苹果公司的规则。这个应用在2019年10月恢复上架，但根据拉马苏布的估测，到那时Mobicip的业务已经缩水了一半。

接受路透社采访的6名家长控制应用公司高管表示，这些公司与苹果公司之间的关系原本一直都很融洽，直到2018年年中为止，当时苹果公司推出了自己的家长控制软件，让父母可以监督孩子使用手机的时间和搜索记录。苹果公司表示，该公司一直都很担心家长控制应用所使用的技术能让开发者访问敏感数据，因此如果开发者不承诺不共享儿童数据，就将拒绝批准其应用。苹果公司称，该公司有权确保只有最高质量的应用才能上架。

但有些开发者表示，这也使得苹果公司可以推出与他们的产品进行竞争的应用，从而令其提高自身盈利。苹果公司目前面临的形势是其硬件销售陷入停滞状态，正在寻求新的收入来源。