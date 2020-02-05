马斯克：脑机接口公司Neuralink今年将公布令人惊叹技术

北京时间2月5日下午消息，据国外媒体报道，特斯拉CEO埃隆·马斯克（Elon Musk）日前表示，其“脑机接口”研究公司Neuralink将在今年晚些时候展示正在开发的脑机接口最新技术，并将其形容为“令人惊叹”。

马斯克认为，将大脑连接到计算机上，可以帮助人类克服残疾和受伤，最终与越来越聪明的人工智能（AI）相竞争。马斯克称，人类将来需要与机器相结合，成为一种“半机械人”，从而避免在人工智能时代被淘汰。

为此，马斯克在2016年专门成立一家人工智能创业公司Neuralink，研究脑机接口。去年7月，Neuralink宣布已开发出一套系统，可以将数千个电子探针植入大脑，并有望在2020年开始在人类身上测试这项技术。

Neuralink当时称，这套系统已经在动物实验中起了作用，一只猴子能用大脑来控制计算机。马斯克当时计划在2019年底将该技术用于患有脑或脊髓损伤或先天性缺陷的人类患者。

但Neuralink并未如愿以偿，如今，马斯克又表示，这最早可能于今年实现。马斯克周一在Twitter上称：“高带宽、高精度神经接口的深远影响被低估了。Neuralink最快将于今年在人类身上实现这一功能。等着看看下一个版本和去年发布的版本的区别吧。它真的‘令人惊叹’。

马斯克同时强调，要确保Neuralink的技术超级安全和易于使用，然后确定最大的效用和风险。从最初的工作到批量生产和植入，是一条漫长的道路。

马斯克表示，Neuralink这套技术的设计初衷是，帮助弥补由于中风/意外事故/先天原因丧失的大脑部分。但其长期目标是，让人类跟上人工智能，最终甚至能让我们与人工智能“融合”。