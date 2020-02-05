马斯克暗示特斯拉或将在德州再建一座超级工厂

北京时间2月5日下午消息，据外媒报道，最近特斯拉炙手可热，首席执行官伊隆·马斯克（Elon Musk）似乎也在绞尽脑汁想出新法子来大把花钱。近日，马斯克暗示，除了目前在中国和德国以外的超级工厂，特斯拉也在考虑在德克萨斯州再建一座超级工厂。

特斯拉上海超级工厂已经初具规模，目前年产能约为15万辆。特斯拉计划在今年进一步扩大该工厂的规模，包括增加在中国本地生产Model Y。

此外，在德国建造超级工厂的合同已经签署，尽管遭遇了一些本地抗议，但建设工作已经在未受阻路段陆续展开。

特斯拉还宣布，计划在德国和中国开设设计中心。目前，特斯拉的设计中心位于加州霍桑市。

最后，特斯拉在纽约州布法罗还有另一座工厂。该工厂主要负责“特斯拉能源”产品的生产，属于特斯拉与SolarCity合并后的一部分。

超级工厂得名于工厂的庞大规模。“Giga”为“十亿”的国际单位制词头。用这个名字，特斯拉似乎是想暗示，他们的电池工厂最终可以实现十亿台电池的生产能力。特斯拉的第一座超级工厂位于内华达，是全球建筑面积与占地面积均最大的建筑之一。

超级工厂的名字就这样传了开来，现在特斯拉将所有工厂都称为超级工厂，无论该工厂是用来生产电池还是其他。

最近一段时间以来，特斯拉简单地以数字命名这些工厂，比如超级工厂1号，超级工厂2号等等。但随着特斯拉超级工厂的数量越来越多，这样的命名方式容易产生混淆，因此特斯拉想出了另一个命名方式：Giga+地区，比如内华达的超级工厂现在就叫做超级工厂内华达。然后还有超级工厂纽约，超级工厂上海和超级工厂柏林。

未来，或许还会有第五座超级工厂——超级工厂德克萨斯。马斯克最近还在Twitter发起一项民意调查，问题很简单“超级工厂德克萨斯？”

截至发稿时，人们似乎对超级工厂德克萨斯的计划非常感兴趣。

马斯克自己对德克萨斯州似乎也颇有兴趣。虽然马斯克并未说明超级工厂德克萨斯的具体位置，我们大概可以猜测，奥斯汀附近会是较为理想的选择，因为那里科技资源丰富。另外，马斯克也没有透露该工厂会生产什么产品。

而在德克萨斯州，当地目前仍禁止特斯拉在该州出售公司的电动汽车，甚至最近还试图阻止特斯拉在州内对汽车进行维修。尽管，最后德州没有成功，但也未必会欢迎特斯拉来建厂。未来，一切都有可能。