中国铁路12306再次调整免费退票，组织车内分散就坐

据中国国家铁路集团有限公司消息，为加强新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作，配合各地2月10日前灵活安排工作的措施，进一步方便旅客办理退票，中国国家铁路集团有限公司决定，自2020年2月6日0时起，此前在车站、12306网站等各渠道已购买的全国铁路火车票，旅客在开车前自愿改变行程需退票的，铁路部门均不收取退票手续费，购买铁路乘意险的一同办理。

对无法在网上办理退票的旅客，铁路部门继续推出延长退票时限的服务措施。凡是于2月5日24时前使用现金购票或已于2月5日24时前换取纸质车票（含报销凭证）的旅客，如开车前无法到车站办理退票的，可延期至3月31日24时前办理退票；凡是火车票票面发站所在地车站进站通道关闭的，在进站通道恢复之日起30日内均可办理退票；退票须在购票地或出发地各车站办理，办理时继续免收退票费，铁路乘意险一同办理。

因各地学校开学时间不同，为方便学生旅客退票，铁路部门已于1月27日起，在办理学生票退票时均不收取退票手续费，购买铁路乘意险的一同办理。

铁路部门将密切关注各地复工、返校时间安排，根据客流变化，及时加开旅客列车，精心安排节后错峰返程运力，科学安排席位分布，组织车内旅客分散就坐，近几日，旅客列车客座率将控制在50%左右。同时，进一步加强进出站旅客全面测体温和列车运行途中旅客测体温抽检，全力做好站车疫情防控工作。