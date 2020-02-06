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微软重大调整：Panos同时负责硬件和Windows Experiences小组

2020/2/6 7:12:56来源：IT之家作者：远洋责编：远洋评论：

IT之家2月6日消息 微软今天宣布了公司内部的一项重大重组。今天宣布的大多数变更都围绕着由拉杰什·杰哈(Rajesh Jha)领导的Experiences and Devices小组。

根据外媒ZDNet报道，Microsoft宣布了以下变更：

  • 帕诺斯·潘纳（Panos Panay）现在将领导Windows Experiences组和硬件组。新的组称为设备+ Windows组。在此之前，Windows Experiences组由Joe Belfiore（WP时代红极一时的乔北峰）负责。

  • 帕诺斯·潘纳（Panos Panay）将继续向Microsoft Experiences和设备组执行副总裁拉杰什·杰哈(Rajesh Jha)报告

  • Joe Belfiore和Ales Holecek将领导Office Experience Group（OXO）团队，作为产品/工程团队。

  • Joe Belfiore将继续领导Microsoft新闻以及iOS和Android上的其他移动应用程序。

  • Windows产品和教育事业部副总裁Eran Megiddo将领导现代生活体验（MLX）和教育事业部。

  • 目前领导Teams的布莱恩·麦克唐纳（Brian Macdonald）将从微软退休。

  • 杰夫·泰珀(Jeff Tepper)现在将领导SharePoint、OneDrive和Teams团队。

  • Microsoft 365的CVP 柯克·柯尼斯鲍尔（Kirk Koenigsbauer）将成为Rajesh Jha的首席运营官。

从上面的调整来看，将Windows Experiences组纳入Panos领导，这将在将来带来更出色的Surface设备。

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关键词：微软

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