Windows 10部分用户遭遇KB4532695补丁蓝屏死机Bug

IT之家2月5日消息 对于某些用户来说，遇到了Windows 10的可选累积补丁更新KB4532695导致蓝屏死机或BSOD严重Bug。根据Windows 10用户的说法，此更新还会导致台式机上的音频问题。

在某些背景下，Windows 10最新可选修补程序已发布，作为对另一个导致文件资源管理器搜索问题的更新修复推出。尽管该补丁程序还没解决文件资源管理器的全部问题，但它也给客户带来了一系列新的问题。

蓝屏死机（或BSOD）是一个臭名昭著的问题，当Windows 10遇到严重错误时出现。如果Windows由于驱动程序或更新组件错误而无法从严重错误中恢复，则会出现BSOD错误。

BSOD通常是由硬件、软件和驱动程序问题引起的，但是有时它们可能是由Windows 10更新问题引起的。一些用户报告说，可选的Windows 10 KB4532695导致计算机上的BSOD突然增加，还有一些用户报告启动速度慢。

显然，可以通过卸载有缺陷的更新来解决BSOD和其他问题，因为该更新是可选的，只有当你手动单击“下载并安装”选项时，它才会安装。

似乎该修补程序可能与音频驱动程序或声卡软件冲突，并禁用音频。有些用户说安装补丁程序后音频停止工作，而另一些用户表示更新Intel驱动程序可能会恢复音频。

不过该BSOD蓝屏问题并不普遍，最好解决方法是卸载KB4532695补丁，或者等待微软的下一个补丁出现。