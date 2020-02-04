操作系统拖后腿，外媒称微软取消发布Surface Hub 2X

2月4日早间消息，据外媒windowscentral报道，微软硬件新品Surface Hub 2X项目可能已经被取消，原因是Windows Core OS系统的开发进展不如预期，导致项目被整体延迟。

Windows Core OS是微软正在开发的全新多平台操作系统，有关于Windows Core OS系统的消息2017年就出现了，这是一套UI界面风格更现代化、功能模块较为简单的系统平台，面向双屏折叠Surface、Xbox、Surface Hub、Hololens等终端设备。

▲微软或取消发布Surface Hub 2X |图片来自windowscentral

微软官网目前已经还撤下了Surface Hub 2最初的宣传视频，以及任何有关于Surface Hub 2X的内容。

微软的Surface Hub 2系列发布节奏相当有趣，微软在2015年发布了初代Surface Hub之后，又在2018年5月推出了Surface Hub 2，并于2019年更新了Surface Hub 2S机型。而Surface Hub 2X原计划在2020年上市。

既然硬件产品很可能要跳票，微软将改变策略到软件服务上。

据微软一位发言人表示，“Surface Hub系列产品在今年的首要任务是推出85英寸的设备和操作系统更新，后者包括很多客户自Surface Hub 2S发售以来便一直要求的功能，比如免费改进Surface Hub系列所有产品的IT集成、部署和管理功能。在接下来的几个月里，将会有更多消息分享。”

目前还没有微软暂缓发布Surface Hub 2X的确切原因，不过显然一直开发缓慢的Windows Core OS影响到了Surface Hub 2X的研发进度，而且可能会最终导致Surface Hub 2X项目的取消。

微软接下来即将参展MWC2020，微软此次参加巴展主要会探讨HoloLens、AI、边缘计算、自动驾驶系统等方面的技术和产品，并有多位重要高层出席。

微软首席产品官Panos Panay也在出席展会之列，而他主要负责的就是Surface系列产品线。因此，微软仍然有很大的可能会在MWC上披露Surface Duo的更多细节。