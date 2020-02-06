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苹果通用购买改动：将不再对合并的iOS和Mac应用重复收费

2020/2/6 9:03:52来源：IT之家作者：懒猫责编：懒猫评论：

IT之家2月6日消息 苹果今日面向开发者发布了通用购买和App Store类别近期改动。苹果表示，自2020年3月起，开发者将能以通用购买的方式分发iOS、iPadOS、macOS和Apple TVOS版的App。让用户只需购买一次，即可跨平台使用App和App内购买的项目。

开发者可以选择使用App Store Connect中的单个App记录为这些平台创建新App，或将更多平台添加到现有的App记录中。目前，开发或者可以在Xcode 11.4 beta中使用单个Bundle ID来构建和测试App。

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此外，为配合此变更并帮助提升开发者App的曝光率，App Store和Mac App Store将会统一App类别。具体改动包括：

  • 开发者将能为iOS App选择“软件开发工具”和“图形和设计”类别。

  • 开发者将能为macOS App选择“图书”、“美食佳饮”、“报刊杂志”、“导航”和“购物”类别。

  • Mac App Store的“摄影”和“视频”将合并为“摄影与录像”类别。在App Store Connect中归为“摄影”或“视频”类别的Mac App和更新待处理的App将自动移至“摄影与录像”类别。

  • Mac App Store的“游戏”将不再包含“儿童”子类别。

需要指出的是，开发者可以随时更新App来修改App所属的类别及子类别。

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关键词：苹果App Store

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