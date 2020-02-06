三星Galaxy S20/Z Flip将至：中国官网上线2020新品发布会界面

IT之家2月6日消息 三星中国官网今日更新了2020年Galaxy新品发布会的预约页面，从图片来看本次三星新品发布会将于北京时间2月12日凌晨3点举行。

本次官网上线的宣传图片和先前曝光的预告片截图一致，暗示本次发布会将带来新款三星Galaxy S20系列手机以及三星Galaxy Z Flip等新品。

根据目前已有的爆料信息显示，预计三星Galaxy S20系列将包括三款手机：Galaxy S20，S20 +和S20 Ultra，屏幕尺寸方面分别采用的是6.2英寸、6.7英寸、6.9英寸120Hz刷新率infinity-O AMOLED屏幕，均预装Android 10。配置方面，三星Galaxy S20 5G配备1200万像素后置三摄，内置4000mAh电池；Galaxy S20+ 5G配备1200万像素后置四摄，内置4500mAh电池。S20 Ultra配备1.08亿像素广角镜头+4800万像素的长焦相机+1200万像素超广角镜头+ToF传感器并有望支持10倍光学变焦和100倍数字变焦。

而三星Galaxy Z Flip将采用上下翻折方案，背部采用一块尺寸为1.06英寸，分辨率为300×116的第六代康宁大猩猩副显示屏，位于摄像头右侧。此外三星Galaxy Z Flip搭载高通骁龙855 Plus旗舰平台，配备8GB内存+256GB存储方案，后置1200万主摄（f/1.8光圈）+1200万超广角双摄，前置1000万像素，电池容量为3300mAh，不支持5G网络。