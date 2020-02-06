中兴天机Axon 10s Pro详细参数公布：搭载LPDDR5内存，曲面水滴屏

IT之家2月6日消息 去年年底，中兴公布了天机Axon 10s Pro将搭载骁龙865处理器，支持5G SA/NSA，支持5G网络多路并发和Wi-Fi 6技术，将于今年年初上市。现在，中兴已在官方网站上线详情页，详细介绍了这款手机。

▲图自中兴官网

中兴天机Axon 10s Pro 搭载了骁龙865处理器，采用LPDDR5内存+ UFS3.0闪存，官方称不仅带来倍增的更快读写速度、两倍带宽，更带来更快的响应速度、更高的纠错可靠性，同时功耗却大幅度降低。中兴方面表示，搭载的Axon 10s Pro LPDDR5内存比2019年旗舰采用的LPDDR4，从3200Mbp提升到 5500Mbps，每秒可传送44GB数据。LPDDR5采用16 Bank可编程和多时钟体系结构，引入了Data-Copy 和Write-X 指令来降低功耗，还有链路ECC纠错。根据介绍，Axon 10s Pro搭载的可能也是美光的LPDDR5内存。

除此之外，AXON 10s Pro还采用了WiFi6(802.11ax Wi-Fi)，主要使用了OFDMA、MU-MIMO等技术，将允许与多达8个设备，最高速率可达9.6Gbps。同时Wi-Fi 6减少了保持天线通电以传输和搜索信号所需的时间，官方称可以极大减少电池消耗并改善电池续航表现。

中兴尚未公布AXON 10s Pro的发布时间或上市时间。