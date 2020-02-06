美检察长：谷歌阻碍反垄断调查，不排除分拆可能

2月6日消息，据外媒报道，负责领导对谷歌展开反垄断调查的德克萨斯州总检察长肯帕克斯顿(Ken Paxton)日前谴责谷歌阻碍和拖延调查，并发誓要将调查进行到底。

帕克斯顿指出，谷歌试图采用拖延战术阻止该州使用某些外部顾问介入调查，他愿意就此采取更强硬的立场。

帕克斯顿还称，他不排除针对谷歌采取任何可能的惩罚措施，包括拆分这家搜索和广告巨头。

对此，谷歌发言人回应称“我们始终在与德克萨斯州总检察长进行建设性的合作，针对他的调查，我们已经提供了大量的信息，尽管我们希望得到保证，我们的机密商业信息不会被与竞争对手或直言不讳的投诉人共享。”

2019年9月，德克萨斯州宣布将对谷歌展开调查，并得到了来自美国几乎所有州和地区的49位总检察长的支持。帕克斯顿称，他的调查正专注于谷歌的广告业务，而其他州则在调查其他反竞争投诉，比如安卓和搜索业务。

美国当地时间周二，帕克斯顿和其他几个州的总检察长与美国司法部的高级官员会面，后者也在调查谷歌。此前，司法部最高反垄断官员马坎德尔拉希姆(Makan Delrahim)因“利益冲突”而回避了对谷歌的调查。

帕克斯顿不愿讨论各州最终是否会与司法部联合行动。但他承认，谷歌的巨大资源使各州处于不利地位，最终调查可能会拖很多年。