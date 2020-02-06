内容字号：默认大号超大号

段落设置：取消段首缩进段首缩进

字体设置：切换到微软雅黑切换到宋体

业界资讯软件之家
Win10之家WP之家
iPhone之家iPad之家
安卓之家数码之家
评测中心智能设备
精准搜索请尝试：精确搜索
首页>IT资讯>业界

美检察长：谷歌阻碍反垄断调查，不排除分拆可能

2020/2/6 15:53:21来源：网易科技作者：小小责编：骑士评论：

2月6日消息，据外媒报道，负责领导对谷歌展开反垄断调查的德克萨斯州总检察长肯帕克斯顿(Ken Paxton)日前谴责谷歌阻碍和拖延调查，并发誓要将调查进行到底。

帕克斯顿指出，谷歌试图采用拖延战术阻止该州使用某些外部顾问介入调查，他愿意就此采取更强硬的立场。

帕克斯顿还称，他不排除针对谷歌采取任何可能的惩罚措施，包括拆分这家搜索和广告巨头。

对此，谷歌发言人回应称“我们始终在与德克萨斯州总检察长进行建设性的合作，针对他的调查，我们已经提供了大量的信息，尽管我们希望得到保证，我们的机密商业信息不会被与竞争对手或直言不讳的投诉人共享。”

2019年9月，德克萨斯州宣布将对谷歌展开调查，并得到了来自美国几乎所有州和地区的49位总检察长的支持。帕克斯顿称，他的调查正专注于谷歌的广告业务，而其他州则在调查其他反竞争投诉，比如安卓和搜索业务。

美国当地时间周二，帕克斯顿和其他几个州的总检察长与美国司法部的高级官员会面，后者也在调查谷歌。此前，司法部最高反垄断官员马坎德尔拉希姆(Makan Delrahim)因“利益冲突”而回避了对谷歌的调查。

帕克斯顿不愿讨论各州最终是否会与司法部联合行动。但他承认，谷歌的巨大资源使各州处于不利地位，最终调查可能会拖很多年。

分享：
下载IT之家APP，分享赚金币换豪礼

相关文章

关键词：谷歌

软媒旗下网站IT之家|辣品 - 超值导购，优惠券|IT圈（Win10/WP8.1/Win7论坛）|6655网址之家|Win10之家|Win8之家|Win7之家|Vista之家

软媒旗下软件：魔方|旗鱼浏览器（极速内核）|云日历|酷点桌面|闪游浏览器（IE内核）|Win7优化大师|Win8优化大师|Win10优化大师|软媒手机APP应用

关于IT之家|关于软媒|联系我们|加入软媒|WAP版|网站地图|Archiver|刺客团队

IT之家，软媒旗下科技门户网站 - 爱科技，爱这里。

Copyright (C)RuanMei.com, All Rights Reserved.

软媒公司版权所有    