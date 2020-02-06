美联储：正考虑发行央行数字货币

2月6日消息，据国外媒体报道，当地时间周三，美联储理事莱尔·布雷纳德（Lael Brainard）表示，美国央行正在研究发行数字货币的可行性。

布雷纳德表示，美联储正在考虑一系列与数字支付和数字货币有关的问题，其中包括有关可能发行自己的数字货币的政策、设计和法律方面的考虑。

她表示，美联储正在开发自己的24小时实时支付和结算服务，目前正在审读去年年底提交的200封有关这项拟议的服务的评议信。

布雷纳德表示，美联储正在开展与分布式记账技术及其数字货币潜在使用案例相关的研究和实验，包括开发央行数字货币（CBDC）的可能性。

近年来，私营公司也在尝试开发数字支付系统和数字货币，包括Facebook的Libra数字货币项目。

Libra数字货币项目的核心是一种加密货币，其用户可以相互转账，并使用该货币在Facebook以及互联网上购物。去年6月，“Libra”相关网站正式上线。与此同时，Facebook还发布了Libra加密货币白皮书。

去年2月，媒体报道称，摩根大通将推出数字货币JPM Coin。JPM Coin基于区块链技术，能够在机构账户之间实现即时支付转移。

去年7月，高盛首席执行官（CEO）大卫·所罗门（David Solomon）透露，该公司也可能会推出自己的加密货币，就像摩根大通一样。

去年11月，IBM和国际货币金融机构（OMFIF）联合发布的最新调查报告显示，世界各地许多央行的决策者都在认真考虑开发和发行央行数字货币（CBDC），未来五年内可能会有面向消费者的CBDC推出。

去年12月，外媒报道称，法国央行将于2020年第一季度测试其数字货币，即“央行数字货币”。