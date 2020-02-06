中国铁路12306：假期延长，应对疫情，火车票怎么退？

中国铁路表示，为加强新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作，配合各地2月10日前灵活安排工作的措施，进一步方便旅客办理退票，铁路部门在原先退票政策的基础上，出台了应对疫情的免费退票政策及延长退票时限的服务措施。

现金购票怎么办理退票？已换取纸质车票怎么退？退票时限延长到什么时候？车站关闭车票怎么退？今天中国铁路官方为你详细解答疫情期间如何退票。

No.1 疫情发生后，铁路部门对旅客退票采取了什么措施？

为配合疫情防控工作需要，回应广大旅客诉愿，铁路部门先后五次出台免费退票措施。

第一次是1月21日，适应武汉市卫生防疫工作部署要求，出台免收到达和离开武汉的火车票退票费措施。

第二次是1月23日，配合武汉市政府离汉火车通道关闭的决定，将免费退票措施扩至全国。

第三次是1月27日，为落实国务院2020年春节假期延长安排，铁路部门再次出台免费退票措施。

第四次是1月29日，继续出台新举措，将已关闭火车站的退票期限延长至车站恢复后30天，对必须到车站窗口办理退票手续的旅客退票期限延长至3月25日。

第五次是2月5日，为配合各地2月10日前灵活安排工作的措施，对无法在网上办理退票的旅客，铁路部门再次调整免费措施，继续推出延长退票时限的服务措施。

No.2 什么时限前购票的旅客适用免费退票措施？

2020年2月6日0时起，此前已购买的全国铁路火车票，旅客有退票需求的，铁路部门均不收取退票手续费，购买铁路乘意险的一同办理。

考虑各地学校开学时间不同，2020年1月27日起，办理学生退票时均不收取退票手续费，购买铁路乘意险的一同办理。

No.3 为什么使用现金购票或已换取纸质车票（含报销凭证）的旅客，不能在网上办理退票手续？

使用现金支付方式购票的旅客，铁路部门暂无法通过网络退回购票款。已换取纸质车票（含报销凭证）的旅客，依据国家发票管理相关规定，办理退票须收回纸质车票（含报销凭证）。

因此，这两种情况只能到车站窗口办理退票手续，还请广大旅客理解。

No.4 铁路部门如何方便使用现金购票或已换取纸质车票（含报销凭证）的旅客退票？

针对疫情期间各地交通不便，暂时无法在发车前到车站办理退票的旅客，铁路部门已做出延长退票时限调整。

凡是于2月5日24时前使用现金购票或换取纸质车票（含报销凭证）的旅客，如因1月23日后车站封闭，开车前无法到车站办理退票的，可延期至3月31日24时前办理退票。

已经换取纸质车票（含报销凭证）或使用现金购票的旅客可以在发车前去全国任意车站办理退票。旅客若需延长退票时限，可在上述规定时间内去购票地或出发地各车站办理退票。

No.5 车站关闭如何办理退票？

旅客在疫情封站区域所持任意车票以及非疫情封站区域旅客购票后发站或到站被封站时，均可在开车前及开车后30日（含当日）全国任意车站办理退票；或者在车站进站通道恢复之日起30日内到票面发站或者购票地车站（含同城车站）办理退票手续。

No.6 通过12306网站购买未换取纸质车票（含报销凭证）的旅客如何退票？

旅客可在不晚于发车前25分钟在网上办理退票，或者在发车前去全国任意车站办理退票。

No.7 通过车站售票窗口非现金购买电子客票，未换取报销凭证的旅客如何退票？

旅客可以在不晚于发车前25分钟在网上办理退票，旅客若无12306账户，可以用乘车人身份证号在12306网站注册并通过铁路12306手机APP完成人脸身份核验以后办理。

旅客还可以在发车前去全国任意车站办理退票。

No.8 改签的车票如何办理退票？

旅客改签车票后，改签日期即为购票日期。若改签时间在2月6日0时前，退票时免收退票费。若改签时间在2月6日0时后，按照正常退票办理。

若改签后车站关闭，可按照No.5有关规定办理。

No.9 为什么依然有旅客反映退票时收取20%的退票费？

为全力做好疫情防控工作，铁路部门对退票政策进行了调整。在调整范围之外的，退票遵循原有的政策。

铁路规定：开车前不足24小时的，退票费按票价20%计，改签或变更到站后的车票乘车日期在春运期间的，退票时一律按开车时间前不足24小时标准核收退票费。对于旅客反映退票时收取20%退票费的问题，需要结合旅客退票时的实际情况，如果旅客退票时不符合铁路免费退票的条件，退票费将按原有规定收取。