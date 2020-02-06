1月21日至2月5日，12306退票超8500万张

IT之家2月6日消息 据央视报道，中国铁科院电子所所长朱建生表示，“从1月21日进入配合疫情防控以来，12306主要在以下三个方面做了工作，第一个就是配合疫情防控的大数据分析工作，第二块就是我们客票，包括网上和线下的一个售票、退票功能的调整修改。第三块就是我们整个系统运行监控的工作，其中像退票的这个功能调整我前后进行了四次的功能调整，从21日截止到2月5日，累积已经退票达到8500万张以上。”

为加强新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作，配合各地2月10日前灵活安排工作的措施，进一步方便旅客办理退票，中国国家铁路集团有限公司决定，自2020年2月6日0时起，此前在车站、12306网站等各渠道已购买的全国铁路火车票，旅客在开车前自愿改变行程需退票的，铁路部门均不收取退票手续费，购买铁路乘意险的一同办理。

对无法在网上办理退票的旅客，铁路部门继续推出延长退票时限的服务措施。凡是于2月5日24时前使用现金购票或已于2月5日24时前换取纸质车票（含报销凭证）的旅客，如开车前无法到车站办理退票的，可延期至3月31日24时前办理退票；凡是火车票票面发站所在地车站进站通道关闭的，在进站通道恢复之日起30日内均可办理退票；退票须在购票地或出发地各车站办理，办理时继续免收退票费，铁路乘意险一同办理。