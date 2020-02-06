全球6大央行4月举行首场会议，商讨发行数字货币

北京时间2月6日下午消息，据国外媒体报道，英国、瑞士和加拿大等6个国家的中央银行计划于4月中旬齐聚华盛顿，举行首次会议，讨论数字加密货币相关问题。

上个月，加拿大、英国、日本、欧盟、瑞典和瑞士的中央银行与国际清算银行（BIS）建立一个小组，共同研究数字加密货币相关问题，分享相关经验。

据日本央行的一位高管称，该集团举行会议的时间表尚未确定，但各国央行必须要灵活应对数字化，这样才能发挥作为货币发行者的影响力。

日本央行董事会成员正Takako Masai今日在日本西部奈良市（Nara）召开的一场新闻发布会上称：“在日本，我们目前还没有任何发行央行数字货币（CBDC）的计划。”

但Takako Masai同时指出：“但我们需要做出努力，以便做好应对准备，以防公众对央行数字货币的需求大幅上升。”

正因为如此，上述6大央行上个月宣布了这项合作计划，决定分享他们的研究成果，评估发行数字货币的可能性。

日本《日经新闻》今日称，这6大央行和国际清算银行的领导人将在4月举行会议，讨论如何简化跨境结算和安全问题。如果各国央行未来发行数字货币，这些问题需要解决。这6大央行计划在6月发布中期报告，在秋季左右发布最终报告。

当前，受Facebook发布数字加密货币“天秤币”（Libra）的刺激，世界各地的央行都加快了发行自己的数字货币的步伐。Facebook天秤币已经引发了人们的质疑，即未来几十年，各国政府是否还会继续控制货币。

在主要的央行中，中国央行已经成为创造自己的数字化货币的领跑者，尽管其项目的细节仍然很少。