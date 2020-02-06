继苹果之后，特斯拉因疫情关闭中国所有门店

据外媒报道，根据特斯拉公司一名销售人员在2月2日（星期日）发布的一则网上帖子，特斯拉已经暂时关闭了在中国大陆的全部门店。截止本周四，特斯拉中国联络处（China communications office）还没有回应媒体的置评请求。

此举正值中国许多地区已经进行封关以控制新型冠状病毒传播之际。苹果已经在上周末以公众健康问题为由，关闭了在内地的门店。许多其他外国品牌也已暂时停止或限制了在华的经营活动。

根据媒体对上述帖子原文（原文为中文）的翻译，这位特斯拉员工在微信上的写道：“从今天起，特斯拉在中国各地的门店将全部关闭。但我会24小时在线回答问题。仍然欢迎网上订购。我们建议你们都呆在家里，照顾好自己的健康。”

目前还不清楚这些关闭是否也适用于香港。

特斯拉中国区副总裁陶林（Tao Lin）周三在微博上宣布，由于冠状病毒的传播，原定于2月初在中国交付给客户的汽车将推迟交付，随后特斯拉股价应声下挫逾17%。

为了控制病毒，上海已下令当地企业在2月10日前不要恢复工作，这意味着特斯拉在那里的超级工厂也将暂时关闭。

根据特斯拉的网站，特斯拉在中国大陆有24家门店。这家汽车制造商并没有按国家划分销量，但由于需求足够强劲，特斯拉去年在上海新开设了一家超级工厂。

这家新工厂在1月初才刚刚开始向中国客户交付Model 3型车。这款“中国制造”的Model 3s的首次亮相正值中国汽车市场降温之际，即便是对所谓的“新能源汽车”而言也是如此。

戴姆勒等老牌汽车制造商（拥有Mercedes EQC SUV）以及中国初创企业“小鹏汽车”和“威马汽车”也在与特斯拉争夺中国电动汽车市场份额。但人们认为，特斯拉的品牌和自动驾驶技术赋予了埃隆·马斯克的公司以更大优势。

门店的关闭只是冠状病毒今年将如何影响特斯拉的运营的又一个指标。

当特斯拉在1月29日的财报中公布了第四季度业绩好于预期的消息时，其在中国的电动车制造业务的最新进展也帮助推动了特斯拉股价的大幅上扬。

到了周三，有消息称，冠状病毒对包括韩国现代和特斯拉在内的主要汽车制造商的影响将比最初预期的更为严重，一些分析师开始将特斯拉的评级从买入下调至持有或卖出。

CFRA Research的Garrett Nelson周三在一份下调特斯拉评级的报告中表示：“我们认为，就特斯拉今年一季度和二季度美国通用会计准则下的盈利情况而言，中国的形势变得十分关键。如能在这两个季度均取得盈利，则将扫清该股被列入标准普尔500指数的最后一道障碍（连续四个季度取得赢利）。”