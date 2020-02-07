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AMD首款主板获得英特尔雷电3认证，仍需支付一定费用

2020/2/7 7:12:03来源：IT之家作者：孤城责编：孤城评论：

IT之家2月7日消息 根据Tom's Hardware的报道，现在市面上有很多配置了雷电 3的AMD主板，但是都没有通过英特尔的认证。今天，华擎的X570 Phantom Gaming ITX/TB3主板成为了首款获得英特尔雷电3认证的主板。

▲图自华擎官方

IT之家曾报道，去年8月份“妖板”厂商华擎推出了X570 Phantom Gaming-ITX/TB3 ，支持雷电3和WiFi6，售价1999元。

配置方面，华擎X570采用了10相供电的设计，支持WiFi6，支持双向MU-MIMO。这款主板的特别之处还在与它采用了英特尔LGA 115X散热孔位。

▲图自华擎官方

这款主板的接口也很丰富，支持了雷电3接口，连接一些带有雷电接口的显示器也更加方便。

外媒Tom's Hardware表示，AMD的Ryzen处理器升级到3代才用上的雷电3，而这款产品花了将近一年的时间才获得英特尔的认证。在此之前，供应商使用雷电协议需要向英特尔支付每一款产品的专利费。但为了促进采用，英特尔在2019年废除了这一做法，并将雷电 3规范免费提供给USB实现者论坛(USB- if)。然而，Tom's Hardware指出获得英特尔认证仍然需要一次性的费用，具体的费用细节仍未披露。目前还不清楚在USB4在市场上标准化之后，雷电认证是否还会继续存在。

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关键词：雷电3AMD华擎

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