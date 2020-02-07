苹果公司要求加入维修计划商家签“霸王”合同

2月7日早间消息，苹果去年夏天宣布了一项新的“第三方维修提供者计划”，向第三方提供正品零部件和工具。按照苹果制定的计划，苹果将向第三方提供正品零部件、工具、培训、维修手册和诊断方案。现在苹果为这个计划又制定了很多苛刻的条款。

▲苹果要求加入维修计划商家签“霸王”合同

最早这一计划是在多个州提出的《维修权法》中提出的，苹果一直在反对。维修权法律要求苹果提供零件，手册和更多内容，以允许任何维修店进行维修。

苹果对第三方独立维修店的“开放”是有条件。苹果公司明确表示，维修店必须是已建立的公司，并向他们提供可以验证的文件，进行审核。同时，维修店必须在商业区域内，必须有苹果认证的技术人员。

现在维修店想要参加“第三方维修提供者计划”，还需要和苹果签署一份有很多苛刻条款的合同。

一些合同的细节也已经曝光，合同规定维修店必须同意苹果公司进行未经宣布的审计和检查，以确定他们是否使用了“禁止”的维修组件，而且还可能会导致罚款。

即使商家退出了这个计划，苹果公司也可以继续对其进行长达五年的检查。维修店还被要求与苹果共享客户信息，包括姓名、电话号码和家庭地址。

从第三方维修店获得服务的客户也必须签署一份确认书，确认他们知道自己没有从Apple授权商店进行维修。

与苹果合作提供耗材的商店必须避免使用所有“违禁产品”，包括假冒零件和“侵犯苹果知识产权的产品或服务零件”，法律专家认为这是模棱两可的措辞。苹果还可以扣押任何违禁产品，这是一个潜在的问题，因为许多维修店还维修非苹果设备。

如果超过2%的业务交易涉及“违禁产品”，则违反苹果规定的维修企业可能会在审计期内被迫向苹果支付每笔交易1000美金的罚款。

一些维修店表示，由于合同的“繁琐”条款，他们不再考虑加入苹果的这项计划，但也有一些维修店比较珍惜加入这次维修计划的机会。