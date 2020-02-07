5G、折叠屏，2020年的PC市场这些看点值得期待

刚刚过去的2019年，对于PC市场有着重要的意义。“压抑”多年的PC，无论是出货量还是产品形态上都有了新的突破。

根据IDC公布的统计数据，2019年第四季度全球PC出货量达到7180万台，创下近四年来的新高，全球PC出货量同比增长2.7%，这也是自2011年以来的首个全年增长。这也标志着全球PC市场正式进入回暖状态。已于1月初停止支持的Windows 7系统，也会成为2020年笔记本换机潮的催化剂，这不禁让我们对2020年有了更多期待。

▲IDC关于2019Q4全球PC市场的报告

设计：全面屏和轻薄化是两大方向

首先我们来谈谈设计，从2017年开始到现在，尤其是今年，笔记本电脑的轻薄化进程越来越快。先是全面屏设计减小了笔记本电脑的体积，到现在各大游戏本也开始设计自己的轻薄游戏本，原先的那种“傻大黑粗”的笔记本已经很少出现。

可以肯定的是，近三年来流行的轻薄化、全面屏仍然会是2020年笔记本行业在外观设计方面追求的主要方向。

▲全面屏和轻薄化是两大方向

全面屏概念从智能手机开始延展，已经成为笔记本缩小机身尺寸，提高视觉观感的流行元素。现在基本上14英寸屏幕的笔记本机身大小仅与传统13英寸产品相当，15英寸屏的笔记本尺寸向14英寸机身看齐，就连苹果发布不久的16寸MacBook Pro也仅有传统15英寸机身大小。

在游戏本品类，轻薄化也成为流行，甚至也进入了“全面屏”时代。ROG电竞游戏本枪神3、联想拯救者等主流游戏本都是超窄边框设计。

综合来看，2020年的笔记本产品，轻薄化的机身设计、窄边框全面屏仍然会是备受追捧的流行设计元素。

硬件：AMD决定性能英特尔让电脑更聪明

在硬件平台，2020年AMD和英特尔将迎来更激烈的竞争。长久以来在移动平台上，英特尔牢牢占据主流。但近年来，AMD的强势发展也给了英特尔不少压力。

这几年AMD在CPU领域可谓顺风顺水，除了在DIY市场占有率逐年提升，AMD的锐龙处理器还将业务拓展到了移动笔记本市场。

▲APU Ryzen系列表现强势

在今年的CES上，AMD发布了采用7nm工艺，Zen 2架构的APU Ryzen 7 4800U以及Ryzen 7 4800H，其中Ryzen 7 4800U作为一款定位低压处理器的芯片，却拥有8核16线程的硬件规格，这也意味着轻薄型笔记本也将实现8核心的配置。

在图形方面，首款7nm独立显卡Radeon RX 5500M于去年10月公布，首款搭载该显卡的游戏本微星Alpha 15也已上市销售。

可以看到AMD一直在走性能路线，几乎所有主流OEM厂商都推出了搭载该系列处理器的轻薄笔记本，甚至是游戏本产品。

由此来看，无论是轻薄本市场，还是游戏本市场，AMD都虎视眈眈，意图进一步扩大在笔记本市场的领地，英特尔或将面临较大压力。

▲英特尔雅典娜计划

和AMD相比，英特尔更多是避其锋芒，聚焦在AI方面所取得的成就。虽然去年8月英特尔推出了代号为“Ice Lake”的第十代酷睿处理器，采用10nm工艺制程，但紧随其后又同时推出14nm、代号Comet Lake的十代酷睿，一代酷睿两代制程侧面证实了英特尔在制程上的力不从心。

既然性能上无法和AMD硬扛，英特尔侧重点则在于改善用户的体验。英特尔在2019年推出的雅典娜计划将会在2020年发力，除了多笔记本的规格和设计有一定要求之外，最大的看点是将极大的推动轻薄本散热改进。

英特尔将为雅典娜计划的笔记本推出均热板+石墨片的散热设计。传统笔记本采用热管散热，热量相对集中，而英特尔研发的这种散热技术选择用均热板取代传统的散热模组，并在其上附加一个石墨片，石墨片放置在屏幕后面，以便增强散热。

而且，笔记本铰链也需要重新设计，从而让石墨片通过，以便传导热量。通过新的设计，供应商更容易推出无风扇笔记本，并可以进一步缩小笔记本的厚度。有了良好的散热设计做支持，未来轻薄本在性能、续航、AI这几个方面会有更好的平衡。

创新：折叠屏PC还在试水阶段

2019年折叠屏手机抢尽风头，与此同时PC也及时跟进，联想、微软均推出了折叠屏PC。

当然，传统的笔记本也是折叠的形式，但它们都是一侧是屏幕，另一侧是键盘。但折叠屏笔记本两侧都是由屏幕构成，而且可以完成一些完全不同的事情和任务。其实这种技术之前我们在折叠屏智能手机上已经看到了不少，同样采用的是一块屏幕折叠或展开的方式。

▲ThinkPad X1 Fold

就目前来说，最接近现实的设备是联想推出的ThinkPad X1 Fold，它配备的是13.3英寸OLED屏，屏幕比例为4：3，这就意味着它折叠后的体积小于绝大多数传统笔记本电脑，真的就像是一本书一样。同时配备一只手写笔，在全部展开屏幕时，它的显示面积要比传统13.3英寸笔记本大不少。另外它还支持Wi-Fi 6、蓝牙5.0以及5G SIM卡。

尽管按平板电脑标准来说它还是很大，但折叠起来就可以变成一个非常小的笔记本电脑。

▲戴尔在CES上展示的概念机Concept Duet

戴尔的概念机Concept Ori也是一款全新的折叠屏笔记本产品，不过这款产品的折叠方式与X1 Fold稍有不同，它采用了两块独立的屏幕通过特别的铰链连接起来，搭载13.4英寸柔性屏，这款本折叠后还会在底部出现一个虚拟键盘，整体体验更加方便，与微软之前的Surface Neo有些类似。

可以预见，折叠屏一定是今后PC发展的趋势，同时，这种新的形式将会引发笔记本市场的震动。

当然，无论是微软、联想还是戴尔，在研发折叠屏笔记本的时候都要格外小心谨慎。虽然传统的笔记本电脑已经取得了成功，但如果公司急于推出这种新形式的产品，谁也不好说会出现问题。联想就曾经紧急叫停了X1 Fold的发布会。

▲三星Galaxy Fold上市初期遇到很多问题

相信所有笔记本电脑厂商都看到了三星Galaxy Fold系列折叠屏手机在上市之初遇到的困境，包括质量问题、屏幕设计不合理甚至高昂的价格也要被吐槽，这些都让Galaxy Fold第一次上市并不太顺利。

因此没人想重蹈三星的覆辙，而这也就是为什么微软在去年10月就发布了Surface Neo，但要等到2020年年底才会上市的原因。

虽然几款产品都带有概念产品的性质，但是它们都剑指未来，折叠处的铰链设计及寿命有待时间检验，但这些都有望随着技术的演进和产品的量产，逐步得到解决或者改善。

随着智能手机逐渐转向折叠屏设计，在整个行业掀起波澜后，折叠屏笔记本能否让各大OEM厂商青睐？那当然还要看用户的需求量和应用场景是否能够有大幅度的变化，所以，作为展望来说，还是值得期待的。

互联：5G把手机和PC连接在一起

笔记本支持LTE对于追求移动办公体验的商务用户而言并不陌生，相比不靠谱的公共WiFi和热点，笔记本支持LTE后连接体验将大幅升级。

▲5G离PC还有些距离

因此，随着5G普及，支持5G的PC未来可期。不过与折叠屏一样，对于5G与PC的结合虽然值得期待，但短期内恐怕还是要吃瓜了，看看隔壁5G手机还在普及的路上举步维艰呢。

▲手机与PC的协同操作是2020年有望成熟应用的趋势

手机与笔记本作为互联网用户日常使用最频繁的两款终端设备，有一个痛点长期制约用户体验——手机与PC间数据互传。当然，苹果生态用户可以略过……

总体来说，2020年PC市场依旧会群雄逐鹿，血雨腥风，轻薄、商务、游戏，甚至是2019年开始升温的“设计师”笔记本，各家都在积极布局。因此，2020年的笔记本市场必将会更加的精彩纷呈。