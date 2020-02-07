马斯克拿什么证明特斯拉估值？苹果的利润、大众的营收

北京时间2月7日消息，特斯拉公司总是一只脚踏在汽车世界，另一只脚踏在科技领域。但是一谈到特斯拉估值，它并未真正融入这两个行业。

▲特斯拉展厅

随着市场的狂热追捧被谨慎情绪代替，特斯拉股价的飞涨终于降温。在创纪录汽车交付量、中国工厂启用以及与松下合资电池工厂提前盈利的利好消息推动下，特斯拉股价在今年前23个交易日就飙升了一倍。

不过，特斯拉股价在过去5周的飞涨已经促使分析师更多地拿它与高增长的科技公司对比，就连专注于科技行业的市场观察人士也越来越关注特斯拉的基本面。

“随着特斯拉股价从去年的180美元极速上涨到本周二的接近1000美元，我们接到了越来越多的科技行业投资组合经理和分析师的电话。他们此前关注的是传统工业/汽车市场，现在已经开始研究特斯拉。”摩根士丹利分析师亚当·乔纳斯(Adam Jonas)在报告中称。

特斯拉股价在周四再次产生波动。在美国众议院两名民主党议员推出了建立全国电动汽车充电站网络的立法草案后，特斯拉股价扭转了稍早前的跌势，最终收涨1.94%。由于今年是美国选举年，而且共和党控制了参议院，所以这项立法不大可能在今年通过。

估值高企远超传统汽车巨头

在周三遭遇大跌后，特斯拉的市值徘徊在1320亿美元附近，市销率约为5倍，远高于通用汽车的0.4倍，福特汽车的0.2倍。就连大众汽车的市销率也不到1倍。然而，特斯拉看好者认为，拿特斯拉与传统汽车制造商作对比不公平，科技公司才是特斯拉的真正同行。

“在市场人士看来，特斯拉似乎已经到了传统汽车公司无法相提并论的地位，”乔纳斯称，“尽管特斯拉的估值量级已经高于汽车业同行，但是我们认为两者的对比还是理所当然的。特斯拉是一家备受关注的更快增长的汽车公司，它也不只是一家汽车公司。”

大众汽车

然而，当特斯拉与更为多元化的纳斯达克100指数对比时，它目前的股价也经不起考究。纳斯达克100指数成分股的平均市销率为6.28倍，平均市盈率为36.5倍。这就意味着，如果特斯拉要想证明其市值，它的年度利润就需要达到46亿美元。以科技股为主的NYSE FANG+指数平均市盈率为50倍。

由于特斯拉还没有实现在美国通用会计准则(GAAP)下连续四个季度盈利，所以特斯拉还不能以可比的市盈率为基础进行衡量。过去两个季度，特斯拉按调整后准则计算实现了盈利。

苹果的利润、大众的营收

纽约大学斯特恩商学院教授阿斯沃斯·达莫达兰(Aswath Damodaran)专门从事企业估值研究。他表示：“特斯拉股价可能会达到900美元，但是它需要拿出大众汽车那样的营收，苹果那样的利润，再投资规模也要超过史上其他制造业公司。”

达莫达兰认为，特斯拉可能会成功做到其中一样，但是综合来看这简直是天方夜谭，是一个狂热的格林通话故事。

特斯拉财报显示，按照GAAP计算，该公司2019年总营收为245.78亿美元，净亏损8.62亿美元。华尔街分析师平均预计，特斯拉要到2023年才能达到证明其估值的49亿美元净利润。

苹果的年利润走势

相比之下，苹果2019财年营收为2601.74亿美元，净利润为552.56亿美元。大众汽车集团2018财年的销售收入为2358亿欧元(约合2590亿美元)，营业利润为171亿欧元(约合188亿美元)。

“特斯拉市值超过了戴姆勒企业价值的两倍，宝马的三倍，"罗仕证券分析师克雷格·欧文(Craig Irwin)在采访中表示，“我认为这并不合理。”

行业的争议点在于，特斯拉是否在电动汽车竞争中具有领先其他汽车制造商几年，甚至是几十年的优势。“市场似乎认为，特斯拉的领先优势远不止一两年。”欧文称。

“绝对是个泡沫”

“这不是在嘲讽追捧特斯拉的年轻投资者，但是近期的股市走势不禁让人想起来了1999年的纳斯达克大涨行情。”巴克莱银行汽车分析师布莱恩·约翰逊(Brian Johnson)表示。他认为，近期股市的大涨为低成本融资、降低企业发展停滞不前的几率创造了可能性，但是特斯拉从根本上说依旧被高估了。

特斯拉股价在过去几天的波动让人想起了高通在近20年前的类似表现。当时，高通股价在5个月内暴涨了360%。在2000年1月初触及了100美元的高位后，高通开始回吐涨幅。直到大约20年后的现在，高通股价才重新接近100美元的水平。在发布了令人失望的第二财季芯片出货量后，高通股价在周四收跌90.61美元。

“一切似乎很荒谬，这是自1999年以来最疯狂的行情，”机构证券经纪商Williams Trading分析师布拉德·米克尔(Brad Meikle)表示，他是华尔街最看衰特斯拉的分析师之一，“这绝对是个泡沫。”