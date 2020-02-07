特斯拉超苹果成年轻散户最爱

随着特斯拉股价今年一路飙升，大批年轻散户正涌向这家电动汽车制造商的股票。

根据美国投资平台SoFi Invest的数据，特斯拉在1月底已超过苹果，成为该平台上被购买最多的股票，本周更大幅领先。过去6个交易日，特斯拉都是SoFi Invest上被购买最多的股票。

SoFi Invest是一个股票和ETF交易平台，用户主要是年龄在25岁到40岁之间的“千禧一代”。该平台上的交易者本周买入的特斯拉股票数量是历史平均水平的20倍。

围绕特斯拉的散户狂热情绪的出现正值特斯拉股价飙升至创纪录高位之际。周一，该股上涨近20%，创下五年多以来最大单日涨幅，周二盘中一度达到968.99美元，当天有5000多万股易手。

巴克莱汽车分析师布莱恩-约翰逊周三发布一份名为《像1999年那样的派对》的报告，警告投资者，特别是年轻投资者当心特斯拉泡沫。这份报告发表在特斯拉周三股价大跌17%之前。

约翰逊在报告中写道：“对于那些冲进特斯拉股票的年轻投资者来说，我不想让自己听起来好像是个老古板，但最近的价格走势让人想起了1999年的纳斯达克。”

这位分析师指出：“我们仍然认为特斯拉从根本上被高估了。”他将特斯拉目标价从200美元上调至300美元，意味着在周二收盘价887.06美元的基础上将下跌65%。