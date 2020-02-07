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喜加二！Epic免费领取《Carcassonne》《Ticket to Ride》

2020/2/7 13:00:02来源：IT之家作者：孤城责编：孤城评论：

IT之家2月7日消息 上周，Epic游戏商城的喜加一游戏是《模拟农场19》。从今天开始在Epic商城可以免费领取《Carcassonne》《Ticket to Ride》两款游戏，下周免费游戏为两款，分别为开放世界角色扮演游戏《天国：拯救》和混合清版动作元素和回合制策略元素的独特游戏《Aztez》。

《Carcassonne》

游戏介绍：

《Carcassonne》是一款现代的古典瓷片放置游戏，其基于一款获得过多个大奖的桌上游戏。在此游戏中，玩家需要抽取并且放置印有法国南部风景的瓷片。瓷片上可能印有一座城市，一条道路，一座修道院，一片原野或者以上各种组合。每个瓷片只能放在已经放下的瓷片旁边，这样城市和城市相邻，道路和道路连接，以此类推。而后，玩家可以将他们的手下——在本款游戏中称作Meeples——放在对应的瓷片所标识的地段上将其占领：例如在城市上的骑士，在道路上的强盗，在修道院上的修道士，在原野上的农民，诸如此类。当一个地域被填满时，Meeple助玩家得到分数。因为每场游戏的环境都不同，每一场游戏都会是全新的独特体验。

领取地址：点此领取

《Ticket to Ride》

游戏介绍：

《Ticket to Ride》是Days of Wonder畅销铁道模拟桌面游戏的官方移植游戏，易学难精。已有七千万局游戏在线上举行，平均每4秒钟就会开始一局游戏！除了跨平台即时多人游玩模式，玩家们可享受简单易懂的用户界面，用社交媒体支持功能分享激动人心的时刻，体验全新的地图。

领取地址：点此领取

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关键词：epic喜加一

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