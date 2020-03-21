苹果 iPhone 7 “无服务”问题维修计划有效期延长

IT之家3月21日消息 iPhone 7是苹果公司的第10代手机，于北京时间2016年9月发布。苹果此前确认，由于主板上的某个组件发生故障，一小部分 iPhone 7 设备可能会在状态栏中显示“无服务”（即使在蜂窝移动信号覆盖范围内）。

为此，苹果推出了“无服务”问题维修计划，并于2018年将有效期延期至设备首次零售销售之日起3年。据IT之家网友反馈，苹果3月20日将这一有效期延期至4年，即自设备首次零售销售之日起4年。

这些受影响的设备生产日期在 2016 年 9 月至 2018 年 2 月之间，售出地为中国大陆、香港、日本、澳门和美国。苹果表示，如果用户设备出现上述症状，其会进行免费维修。针对付费维修的用户，苹果表示：

Apple 将会通过电子邮件联系可能曾因这个问题而为维修付费的客户，以安排补偿。如果您认为您曾因这个问题为维修付费，且一直到 2018 年 3 月底都还没有收到 Apple 的电子邮件，请联系 Apple。

用户可在 iPhone 7 的背面查看型号。符合条件的机型包括：

需要注意的是，苹果可能会限制只在原购买国家或地区提供维修；且这项计划不会延长iPhone 7的标准保修保障范围。