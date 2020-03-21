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苹果MacBook Air 2020表现如何？外媒说键盘不错

2020/3/21 11:25:01来源：新浪科技作者：苏航责编：懒猫评论：

3月21日上午消息，国外不少媒体拿到了苹果2020款MacBook Air，并作出了快速上手。他们对这款笔记本的第一印象都还不错，其中大多数都赞美了新MacBook Air的键盘，我们来看看他们是怎么说的。

苹果2020款MacBook Air紧跟16英寸MacBook Pro的脚步，采用了重新设计的剪刀式键盘，键程为1毫米，舒适且稳定。对于全新键盘，大多数外媒的评价都不错，比之前蝶式键盘好用很多。

外媒TechCrunch表示“与其反复尝试蝶式键盘的不同可能，不如移回剪刀式键盘”。虽然按键仍然相对柔软，但是已经得到了很大改善——而且键入时声音不那么响亮了。这种感觉和苹果的Bluetooth Magic Keyboard外设非常相似。“老实说，这项升级很有价值”。

CNBC的编辑表示，非常开心看到新键盘有了很大的改进。

Engadget的达娜·沃尔曼（Dana Wollman）甚至在文章标题中注明了“为键盘购买”。

苹果在2018年对MacBook Air进行了重新设计，但同时也将笔记本的价格从999美元提高到了1199美元。幸运的是，2020年基本型号不仅再次以999美元起价（国内7999元起），还提供了两倍的256GB存储空间。外媒SixColors撰文说，这个价格“最终找到了正确的定位”。

不过，“乞丐版”配备了1.1GHz双核Core i3芯片，好在是第十代Intel处理器。苹果告诉CNBC，Core i3芯片是2018基本款MacBook Air的“重大升级”，后者使用的是第八代1.6GHz双核Core i5芯片。

尽管如此，许多评论仍然建议用户多花票子，升级到1.1GHz四核Core i5芯片，这是有史以来第一款搭载四核处理器MacBook Air。

CNBC还提出了一项槽点：新款MacBook Air使用的是720p网络摄像头，许多用户希望苹果公司在其笔记本电脑上提供1080p前置FaceTime摄像头。

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关键词：苹果MacBook

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