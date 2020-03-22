微软 Chromium 版 Edge Dev 82 新增“最近关闭”、家庭安全功能

IT之家3月22日消息 微软近期发布了Chromium 版 Edge Dev08.0.453.2新版本，除了完整的修复程序列表之外，Microsoft Edge Dev团队还设法新增了一些功能，其中包括浏览器的“最近关闭”部分以及设置菜单的新“家庭安全”页面，以及其他功能。

IT之家发现，最新的Dev Edge本周为用户带来了以下测试功能：

在“历史记录”页面上添加了“最近关闭”部分。

添加了使用网络提供商的位置作为网站请求位置，但操作系统已禁用对其位置API的访问权限的备用功能。

增加了对漫游配置文件位置上游Chromium管理策略的支持。

在“设置”中添加了一个页面来管理家庭安全设置。

添加了管理策略以隐藏“家庭安全设置”页面。

改进了SmartScreen对不安全网站的阻止。

当页面包含来自多个来源的内容时，改进SmartScreen阻止功能。

改进了SmartScreen的屏蔽功能，可阻止加载后重定向的网站。

暂时禁用某些数据类型同步时改进的消息传递。

改进了“下载管理”页面上有关已阻止的不安全下载的消息传递。

Edge Dev开发人员团队还修复了在登录、关闭PWA窗口、播放视频、关闭浏览器等的错误Bug。