Redmi K30 Pro/变焦版存储配置曝光：6GB+128GB 起步

IT之家3月22日消息 Redmi K30 Pro将于3月24日在线上正式发布。官方已经曝光了很多配置，比如搭载骁龙865处理器，采用LPDDR5内存+UFS 3.1闪存等。不过官方还未公布存储空间配置方面的信息。

据外媒91 Mobiles消息，本次Redmi K30 Pro将推出两种存储版本，分别是6GB 内存+128GB存储，8GB 内存+128GB存储。同时，Redmi K30 Pro变焦版将提供8GB内存 + 128GB存储，8GB内存 + 256GB存储和12GB 内存+ 512GB存储版本。

Redmi K30 Pro和Redmi K30 Pro变焦版将推出月光白、天蓝色，紫色和深空灰配色。

IT之家汇总报道：Redmi K30 Pro全系标配60Hz三星AMOLED屏幕，采用骁龙865+LPDDR5+UFS 3.1方案，拥有3435mm²面积的VC散热板及线性马达，全系标配索尼IMX686/6400万超清主摄，支持双OIS光学防抖，变焦版支持3倍光学变焦+30倍数码变焦以及SAT（平滑变焦）技术，保留耳机孔并支持红外遥控，全系标配超级蓝牙+蓝牙5.1，搭配双模5G+Multilink三路并联 技术。同时支持连接2.4GHz Wi-Fi 、5GHz Wi-Fi和4G/5G移动网络。