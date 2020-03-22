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微信电子消费券来了！青岛城阳已率先落地

2020/3/22 17:53:15来源：TechWeb作者：周小白责编：月生评论：

（原标题：腾讯推出消费券 青岛已率先落地）

3月22日消息，为响应国家发改委关于促进消费扩容提质的号召，助力政府复工复产工作，腾讯微信推出电子消费券服务，日前在青岛城阳区已率先上线，下一步将支持更多省市政府发放

据了解，消费券发放方式多样：可定向发至指定行业，用户消费支付后自动获得；通过微信钱包入口、微信卡包或微信支付公众号菜单栏点击领取；通过政府官方APP主动发放。未来，消费券还将提供更多能力，结合公众号、小程序等进行发放、领取和使用。

日前，消费券率先在青岛城阳区落地。城阳区政府通过官方APP“爱城阳”，以摇号的形式面向全区居民发放1000万元的微信电子消费券，市民在城阳区内的餐饮企业，体育场馆，书店，零售商店消费即可抵扣使用。接下来，消费券将在更多省市陆续上线。

目前，微信支付已有超5000万月活商户，日均交易笔数超过10亿。微信支付的高普及率和渗透率， 加上11.64亿微信月活用户的基础，可满足居民多样性消费需求，轻松触达基层小商户。

据微信最新发布的“复工者联盟”大数据显示，相较2月2日-10日，3月2日-10日微信支付餐饮行业总笔数增长135%，小程序点餐增长322%，超市支付笔数增长68%，便利店支付笔数增长37%。

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关键词：腾讯微信

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