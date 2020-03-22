微信安卓版暗黑模式已灰度测试完毕，即将全量上线

IT之家3月22日消息 今天上午，微信 iOS版 迎来了 7.0.12 更新，正式加入对深色模式的支持。 微信 7.0.12 更新日志显示可跟随系统的设置，切换为深色模式。

IT之家已经大家带来微信iOS版的暗黑模式快速上手体验，整体感觉就是暗黑模式的99%完全体，继承了iOS 13的系统深色模式，当然一些地方还是有一些瑕疵。

据腾讯科技消息，目前，微信安卓版本的暗黑模式也已灰度测试完毕，即将全量上线。