华为P40系列相机实拍照曝光：十倍变焦下依旧清晰

IT之家3月22日消息 近日有关华为P40系列手机的信息逐渐增多，今日晚间有博主也晒出了华为P40系列的相机实拍样张。

据博主长安数码君介绍，上述图片均为华为P40系列手机所拍，不过并没有表明具体型号。从图片信息来看，其照片分辨率为4096x3072，文件大小为5.61MB，光圈值达F 1.9。样张的虚化效果较好，色彩鲜艳，对焦准确。同时华为P40系列的10倍变焦实拍样张也被曝光，值得注意的是即使将样张放大看狗身上的毛、地砖等细节依旧保留完整，即使放大后依旧清晰。

▲十倍变焦放大后效果

目前官方尚未放出有关华为P40系列手机后摄模组的相关信息，而据IT之家此前报道，有爆料称此次华为P40将采用由50MP + 16MP + 8MP 徕卡Ultra Vision传感器组成的后置三摄模组，支持30倍数码变焦及Huawei XD Fusion Engine图像引擎；华为P40 Pro将采用徕卡Ultra Vision后置四摄方案，包括50MP主摄+40MP辅摄+12MP摄像头+3D ToF传感器，长焦摄像头支持50倍超感光变焦；华为P40 Pro+的后摄模组则由5200万像素镜头（IMX700，1/1.28英寸RYYB）+ 4000万像素镜头（IMX650 1/1.5英寸，RGGB）+800万像素远摄镜头+2000万像素潜望式镜头+ToF组成。