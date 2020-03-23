马斯克：特斯拉本周将提供1200台呼吸机

据外媒，上周五，美国亿万富翁埃隆·马斯克（Elon Musk）在Twitter上表示，特斯拉（Tesla）和SpaceX的员工正在“研究呼吸机”，尽管他不认为这些机器将来会被需求。

就在他发布这条Twitter的一天前，纽约市市长白思豪（Bill de Blasio）直接向马斯克求助，希望他帮助缓解为应对COVID-19而造成的医院设备供应短缺。

白思豪在Twitter上向马斯克喊话：“我们的国家正面临着严重的短缺，我们需要呼吸机，越快越好。接下来的几周，这个城市将需要成千上万的呼吸机。我们会竭尽所能去寻找呼吸机，但我们需要你的帮助！”

马斯克宣布制造呼吸机的消息引发了公众的关注和讨论，他也一直在通过自己的Twitter账号更新这一事件的进展。周六，这位身家亿万的特斯拉公司首席执行长再一次通过Twitter表示，自己已经与美敦力公司（Medtronic Plc）就呼吸机研发问题进行了很好的讨论，他们认为随着新型冠状病毒的爆发，该设备将面临供应短缺。

美敦力公司发文称：“有人说他是天才，也有人说他是骗子，但不管你怎么看待埃隆·马斯克，有一件事是肯定的，如果马斯克想和呼吸机对话，美敦力会听的。”该公司认为，迎战COVID-19一定需要协同作战，对于这次跨行业的讨论与合作，他们表达了信心和决心。

当然，马斯克此次针对研发呼吸机的言论也遭到了诸多嘲笑，这主要是因为他此前表示，人们对于新型冠状病毒的反应过于夸张了，而且据报道，即使在应急响应生效之后，他仍然开放了加州制造工作。不过，马斯克后来还是遵守了政府的命令，关闭了这些工厂。

最新消息是特斯拉将在本周内完成大约1200台呼吸机的分发，这一消息亦是通过马斯克的Twitter发布，他在Twitter中表示，呼吸机的交付、安装和操作是其中最难的部分。

至于其他相关内容，包括哪家工厂承担了这一任务、产能究竟有多大、多少医疗人员参与了之一项目，以及马斯克牌呼吸机是否能成功得到FDA的批准投入使用，希望马斯克能够及时在Twitter向我们报道。