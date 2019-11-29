如今的扫地机器人早已经走进千家万户，不再是笔者小时候只有在电视剧里才能看到的新鲜玩意，扫地机器人在提高人们生活质量的同时，无形中也提高了人们的幸福感，90后的年轻小夫妻下班之后不再会因为谁去做家务这件事唇枪舌剑，大闹一场。在有了扫地机器人之后，扫地、拖地交给扫地机器人就行，情侣们也有了更多时间去做更多有意义的事情。

扫地机器人各类新品虽然不断推出，但实际上消费者对扫地机器人如何选择仍是一头雾水，能买到一台称心如意的扫地机器人还是要花费一点心思的。

在这里，IT之家不妨给各位做一个小科（广）普（告），记住这三个关键词，买扫地机器人就不会吃亏！

第一关键词：清扫效果

先不说你有多少黑科技，能把地面清扫干净才是一台扫地机器人的自我修养。清扫效果最重要的一个关键词，即“吸力”，也就是各类厂商习惯宣传的XXXXPa大吸力，但实际上，能把地面真正意义上清扫干净，光凭吸力大是没有用的。

首先，厂商们提到的XXXXPa大吸力，是指绝对真空度，电机转动排出吸尘腔里的空气，吸尘腔内的空气压力小于外界，产生空气压力差，这时候就会吸进外部空气，同时携带灰尘进入吸尘腔，形成吸尘效果。

绝对真空度这一块就不详细介绍了，感兴趣的小伙伴可自行度娘。

真空度和风力（吸力）之间，存在一个很奇妙的关系——

真空度越大（简单理解为吸尘腔内的空气越稀薄），吸力就会越大。

真空度越小，吸力就会小。

因此，光看XXXXPa吸力数值的大小并不代表能否吸得干净。

举一个最简单也最容易理解的例子，现在你在桌子上放一张白纸，张大嘴巴去吸，你会发现无论多用力也无法将这张纸吸到你嘴吧上；如果你将嘴巴撅起来吸气，这张纸会很容易的吸附在你的嘴巴上。

扫地机器人也是这是类似的原理。

当你有了大吸力之后，你还得有一个合理设计的风道口，如果风道口太大，平均下来的每一粒灰尘的风力就会变小，一些稍大一点的灰尘就会吸不上去；风道太小，那么每次清扫的面积又会太小。

扫地机器人的工作过程，是一整套系统配合工作，包括边刷“聚尘”——主刷“拾尘”——大风机“吸尘”——滤盒“集尘”——滤网“滤尘（排出空气）”。

因此，在风机拥有大吸力之外，想要有称心如意的清扫效果，需要扫地机器人的吸尘口、风道结构、尘盒等结构的合理设计和运用配合，最终才会实现噪音小、吸尘效率高的清扫体验。

第二关键词：智能程度

有了优秀的清扫效果，扫地机器人还得有一定的智能程度，而这也决定了扫地机器人是采用了哪种清洁模式，能不能快速建立地图，乃至能不能低电量自动回充、扫完自动充电、能否避障、是否有虚拟墙功能。

清洁模式这方面IT之家此前科普过多次，这里简单的介绍一下。

扫地机器人的清洁模式可以分为随机覆盖法和路径规划式清扫，随机覆盖法是根据一定的移动算法，如三角形、五边形轨迹尝试性的覆盖作业区，实际上在你眼里就是“瞎跑”。

路径规划式清扫成本较高，但也是目前效率最佳的选择，在路径规划式清扫之前，需要问扫地机器人哲学的三个终极问题——

我在哪？ 我要去哪？ 我该怎么去？

第一个终极问题，需要扫地机器人自身定位；

第二个终极问题，需要扫地机器人激光建图；

第三个终极问题，需要扫地机器人规划导航。

石头扫地机器人T6（其实别的石头扫地机器人也OK）为例，其正上方“瞭望塔”样式的LDS激光测距传感器，正是它的“眼睛”，先给自身定位，知道自己在哪；然后通过通过“瞭望塔”快速扫描房间，构建出地图信息，知道自己所处的环境；最后配合“AI”，自动路径规划，开始扫地。

石头扫地机器人T6的路线规划▲

石头扫地机器人T6会自动判断自身电量，若在清扫过程中发现电量不足，则会实现自动回充，充满电之后在继续进行操作。打扫完房间之后，石头扫地机器人T6也会老老实实回家，不乱跑，不到处惹是生非。

悬崖检测功能▲

此外，石头扫地机器人T6还有一定程度的避障和悬崖检测功能和禁区、规划清扫区域功能，主人不在家，也可放心大胆的远程操控石头扫地机器人T6进行清扫工作，就像是听话的乖宝宝，不让去的地方坚决不去，该去的地方一定会清扫干净。

第三关键词：易用性

对于一台扫地机器人，还要有一定程度的易用性，比如配件是否可拆卸和水洗、配件价格是否便宜、能否App操作、能否语音控制等等方面。这些功能特征的加入，会让你的扫地机器人体验锦上添花、更上一层楼。

比如石头扫地机器人，支持在手机App上还能设置规划清扫区域和设置目标点。支持双虚拟墙系统，远离花盆、摆件等禁区。同时，用户还可以进行App远程操控，查看扫地机器人的清扫状态等等。

在App内，还有清扫记录、定时清扫、遥控清扫、指哪到哪、耗材和维护等等功能选项，最大程度的提高了扫地机器人的易用性体验。

在语音控制方面，无论是小米小爱还是天猫精灵乃至苹果Siri都可以对石头扫地机器人进行语音控制，像家里不会使用数码电器的老人，动动嘴就能完成地面的清扫工作。此外，用户还可以通过App对石头扫地机器人进行OTA在线升级，让扫地机器人变得更聪明。

总结：

既然本文是一篇带有“真广告”属性的“伪装科普”文章，那么文章最后不妨给石头科技来一波硬广，实际上，石头科技近两年来推出的扫地机器人产品均有着不错的口碑，也成为了不少之家老哥心中的扫地机器人的首选品牌。

价格实惠，功能强大，最重要的是腿还好看。如果你想选择一台扫地机器人，不妨考虑一下“石头”。

值得一提的是，近期石头扫地机器人已经开启了双12活动，T6到手价为2499元，感兴趣的小伙伴不妨提前了解一下。

文章参考：

知乎：如何选购石头扫地机人

https://www.zhihu.com/question/34456708