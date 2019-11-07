石头扫地机器人T6选区、划区清扫体验：想扫哪里扫哪里

在科技解放人双手的实用领域，扫地机器人算是走入寻常百姓家的最好范例。越来越多的家庭选择扫地机器人来代替人工清扫，当然也不乏各种对于”人工智障“型扫地机器人的吐槽。其实人工智能和人工智障虽只有一字之差，但是在用户体验上却存在着天壤之别。



让我尤其印象深刻的是，朋友跟我吐槽，每次只想扫一个区域，扫地机器人却很多余地把整个房子都扫了。其实，目前市面上的一些扫地机器人就有着划区清扫功能，指哪扫哪，最大程度提高清扫效率。就以石头扫地机器人T6为例，给大家讲解一下如何实现选区、划区清扫，真正实现效率最大化。

App一键操控轻松实现选区、划区清扫

我们知道，石头扫地机器人T6在使用时需要和手机上的米家App配对，很多功能是可以在手机App上操控实现的。选区、划区清扫也是如此。

连接成功后就可以开始清扫了。在清扫过程中，石头扫地机器人T6可以利用LDS激光建图算法扫描、识别房间，还原户型，并在手机上《米家》App中展示出户型地图。

上面是石头扫地机器人T6扫描出的房间的基本布局。

禁区设置让扫地机器人不踏雷池半步

而选区、划区清扫的功能设置起来很简单，在App的首页就提供了入口。你可以在地图上划一片禁区，让T6只清扫禁区之外的地方。

这需要点击App主界面左下角的悬浮按钮，然后进入“禁区/虚拟墙”的设置界面，接着在地图上划出一个清扫禁区就行了。图示的红色区域就是清扫禁区，我们可以通过T6的清扫路径看到，扫地机器人没有越过禁区半步。

划区清扫真正实现扫地自由

划区清扫的步骤也很简单，如图所示，在米家App上划定要清扫的区域，石头扫地机器人T6就会只清扫你指定的区域。

不仅如此，石头扫地机器人T6还有更精确的清扫方式：指哪扫哪。你只需要在地图上选定一个点，T6就可以跑到这个点的位置，并可清扫周围1.5m×1.5m的区域。

这个功能小编也给大家做个演示：

总结

作为一款扫地机器人，“智能划区”功能的加入，让石头扫地机器人T6更加的智能化，想打扫哪个房间就打扫哪个房间，替用户节省了大量的宝贵时间。

这些细节上的升级点，可以说都是用户的痛点需求。在完成基本的家居清扫的同时，能够给用户带来更好的使用体验，也进一步的减少了清扫前的准备工作，这些特性，也成为了石头扫地机器人T6的核心竞争力，在面对诸多行业对手的挑战时也能从容面对。

石头扫地机器人T6的选区、划区清扫功能看似很简单，其实是提升家用扫地机器人清扫效率的实用法宝，在实际应用中也非常高频。大道至简，有时候越简单的功能越能给我们带来意想不到的效果。当然，如果大家对T6的其他产品功能也比感兴趣的话，后续IT之家小编也会为大家带来更多角度的体验内容。

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