【IT之家评测室】主打猛男粉+超长续航，新款华硕adolbook14 2020体验评测

还记得去年a豆系列推出的那款粉色轻薄本嘛？这个配色上的小创新，却是当时同价位的轻薄本里独一份的，同时a豆也开始在渐变色上进行大胆的尝试。2020年春季，很多笔电厂商都纷纷更新了自家的产品，那主打轻薄本市场的adolbook系列自然也得到了升级。IT之家此次拿到了是十代i5处理器版的adolbook14 2020，并且依旧是粉色版，但此粉非彼粉，新的adolbook14 2020究竟会“粉到”哪些用户呢？

外观与设计

老实说，第一次见到adolbook14 2020的包装盒，我是比较意外的。橙白的撞色组合很有活力，表面的印刷也十分简约，还特意将包装盒的下盒做高了一部分，方便用户打开包装，这点要给个好评。

盒子中包含电脑本体、数据线、充电器和说明书。

看到这个配色，水水脑子里不禁跳出了“猛男粉” 三个字。官方称呼它为“千禧粉”，听上去有点喜庆。表面是磨砂质感的金属，手感还可以，不冰手也不沾指纹。这个粉色其实不算亮，侧边看过去更像是暗粉色。A面中间的LOGO采用了镂空加镜面的工艺，视觉上更加的多样。A面的下边缘还有一条细长浅的凹槽。

那当你打开A面的时候，会发现因为机身很轻薄，而新机转轴阻尼相对较高，需要双手开合，这点比较遗憾，最大开合角度为150度。而侧面看过去，又会发现它的A面其实用上了华硕经典的下沉式设计，虽然没有将C、D两面垫起，但也多了一丝时尚范儿。B面的屏幕并非四边等宽，上下边框比左右要宽一些，边框部分是磨砂ABS材质。上边框有几个传感器和前置镜头，下边框上有个白色adolbook标识。

这块14英寸的屏幕，拥有85%的屏占比，左右边框约5.7mm，分辨率为1920x1080，像素密度为158ppi，材质则是LCD IPS雾面屏。

C面整体还是以粉色磨砂金属材质为主，边缘处有一圈银色的高光金属切割。键盘部分采用下沉式设计，键帽与掌托部分平齐。C面顶部的转轴在材质和颜色上都与机身保持一致，出风口隐藏在转轴下面，且转轴缝隙处是镂空的，一定程度上避免了积灰的情况。

键帽大小和间距都比较适中，键程1.4mm，按压回弹清脆，键帽下凹0.15mm，充分贴合指腹，敲打舒适。adolbook14 2020拥有三档背光调节，还有哈曼卡顿认证和专属音效。

掌托部分的触控板面积不算大，依旧是磨砂金属，按压反馈清脆利落，但靠上的位置需要更大的按压力度，轻触能感受到一些缝隙。

接口方面，作为轻薄本的adolbook14 2020还是比较丰富的。左侧依次是电源接口、HDMI接口、Type-A和Type-C接口，都是USB 3.2 Gen1的，还有一个3.5mm耳机和麦克风口；

右侧有两个USB2.0的Type-A接口，Micro SD卡槽、以及两个电源、电池的指示灯。

来到D面，九颗外露螺丝、五个脚垫、两个扬声器开孔以及一个风扇进气孔，还有一些产品认证标识和贴纸等，没什么特别的。最后我们来看看三围和重量，adolbook14 2020的长宽和厚度分别是324.9 x 213.5 x 14.9mm，裸机净重约1.4kg。

总的来说在ID设计上adolbook14 2020借助潮流配色，钻石切边工艺和镜面质感LOGO的细节设计来增强设计感，总体的做工还不错，只是触控板部分的体验有些打折扣。

跑分与性能

硬件方面，这台adolbook14 2020搭载的是i5-10210U的英特尔十代i5低压处理器，基于Comet Lake的新架构。通过上面这张图表我们可以看到，在英特尔最新的十代移动端处理器中，i5-10210U是4核心8线程，拥有1.6GHz的基频，最大睿频4.2GHz，多核心睿频最高3.9GHz，6MB三级缓存，15W的TDP，且最高可达25W，最低为10W。最大内存支持DDR4-2666 / LPDDR4X-2933MHz双通道内存，配备Intel® UHD Graphics核显，显卡最大动态频率为1.10GHz。除了制成和工艺上的提升之外，最明显的就是内存频率的支持有所增加。

其它配置方面，adolbook14 2020还拥有MX250独立显卡，2GB GDDR5独立显存，512GB PCIe Intel H10傲腾增强型SSD，板载8GB DDR4内存。不过，单看参数并不能全面反映出它的真实水平，下面我们就逐一进行跑分环节的测试和分析。

首先是反映C4D渲染性能的Cinebench R15 & R20，以及解压性能的WinRAR。

R15单核成绩167cb，多核成绩674cb，多线程倍率4.26；

R20单核成绩305pts，多核成绩1655pts，多线程倍率4.63；

WinRAR基准测试单核解压速度1163KB/s，多核解压速度6719KB/s。

通过上面的成绩来看，Cinebench的多核分数甚至比一些i7版本的同类轻薄本还要高出不少，但单核分数相对就会弱一些。如果不考虑核心数较少的问题，这样的成绩还是对轻度渲染和建模以及视频制作软件有一定作用。

接着我们来看看CPU-Z，单核成绩468分，多核心得分2163.8分，和i7的差距依旧体现在单核性能上，这个成绩还是比较令人满意的。

然后是国际象棋测试，adolbook14 2020的性能倍数是28.63，分数为13743千步，和同代i7的差距也非常小。

那最后我们打开IT之家App工具箱中的“CPU天梯图”，也能看到i5-10210U的综合排名情况，在PassMark榜单中领先82.85%的对手。

GPU的部分，adolbook14 2020依旧采用的是MX250的移动端独立显卡。14nm制程工艺，拥有384个EU单元，默频为1519MHz，Boost 1582MHz，TDP功耗为15W。板载2GB 64bit GDRR5显存，支持DX12.1、Vulkan API 1.1、CUDA水银加速以及PhysX等特性，性能相比MX150提升了15%。由于去年很多主流的轻薄本已经用上了MX250这块独显，所以这里对它的性能就不做过多的赘述，IT之家用3D Mark对它进行了简单的跑分，结果如下：

Time Spy得分为1287分，其中图形部分得分1171，CPU部分得分2949；

Fire Strike压力测试得分为3494分，图形部分得分3863，物理部分得分8900。

结合跑分来看，adolbook14 2020在1080P分辨率下运行一些主流的网游应该问题不大，但想要畅玩单机3A游戏不太可能。

adolbook14 2020的硬盘部分规格采用的是512GB的PCIe Intel H10傲腾增强型SSD，那实际上就是在一张M.2 2280规格的PCB上同时整合了32GB Optane Memory和512GB的3D QLC闪存，混合SSD速率为PCIe 3.0×4速率，傲腾内存和QLC闪存各占一半。依托傲腾上的3D Xpoint存储芯片，进一步将QLC闪存提速，为硬盘带来更高的随机存储速度和较低延迟。在IT之家的硬盘读写性能测试中，我们使用CrytalDiskMark 7.0进行跑分，结果顺序读取和写入分别为1417.08MB/s和363.04MB/s；而随机读取和写入速度分别为556.38MB/s和349.31MB/s，只能说是正常表现，毕竟速率只有PCIe 3.0×2。

一直以来，adolbook系列都比较注重续航，adolbook14 2020这次也搭载了一块50Wh容量的电池，配合TDP仅15W的低功耗处理器和内存，如果光拿来播放本地视频，甚至可以坚持14小时左右，那IT之家通过PCMark 8对它的续航进行测试，将笔记本的电池模式设置为最佳性能，选择PCMark 8的工作模式，以100%的屏幕亮度和扬声器音量、1080P的分辨率持续运行，最终得到的续航成绩为5小时57分钟，这个成绩在同类型的笔电中算非常不错的表现了，估计日常使用亮屏时间不会低于10个小时。而充电方面，adolbook14 2020配备了一个65W输出的电源适配器，配合快充技术在49分钟内可充入60%的电量，当然实际得效果还要视使用情况而定。

总结

十代处理器的新款adolbook14 2020，这次主打的卖点就是配色和轻薄便携长续航。很多人可能觉得粉色一定就是针对女性用户，但实际上现在越来越多的男性用户也开始选择粉色系和白色系为主的数码产品，所以adolbook系列的定位人群应该是追求时尚的年轻人。那adolbook14 2020也抓住了轻薄本最大的痛点，即1.4kg的重量和50Wh电池容量带来的便携长续航。从这两个方面来看，adolbook14 2020是比较成功的。此外它还有十代i5/i7处理器，MX250移动独显的性能加持和丰富的IO接口，来确保使用体验。不过，在固态硬盘的素质和SSD的性能上，adolbook14 2020的表现就不如轻薄和续航方面那么出色了，所以它的功能定位是影音娱乐，而非生产力。如果你心水它的颜值，且预算刚好符合价位段，主要需求是影音娱乐体验的话，adolbook14 2020是个不错的选择。