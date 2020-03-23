iPad Pro首发DToF技术背后：苹果AR生态落地前的“小算盘”

激光雷达(LiDAR)一向是汽车自动驾驶技术实现的主要部件之一,然而没有料到的是，它竟被苹果装进了新款的iPad Pro 上。

3 月 18 日晚，苹果官方悄悄上新了 iPad Pro、MacBook Air 和 Mac mini 等数款新品。

其中新款 iPad Pro最主要的硬件升级并非身后的“浴霸双摄”，而是摄像头旁搭载的dToF激光雷达，iPad Pro因此成为了苹果 ToF技术的首发平台。

我们都知道,苹果每一项技术的应用不是随便搞个噱头出来，Touch ID、Face ID等新技术都改变了整个行业。那么，iPad Pro引入的激光雷达技术到底是什么？背后又有何玄机？

DTOF激光雷达到底是啥黑科技?

iPad Pro上所搭载的激光雷达（Light Detection And Ranging）其实和手机上采用的ToF摄像头都属于雷达技术，以飞行时间距离（Time of Flight，飞行时间）捕捉 3D 图像。主要原理是利用雷达发射光波，光波遇到不可穿透物体会发生反射，通过记录反射光到达接收器的时间，便能快速计算出光源与物体的距离，由此便得到一张被测物体的 3D 图像。

但是，不同的雷达发射的光波都不一样，所获得的图像分辨率和清晰度也有差别。

手机通常采用的 ToF 技术选用的雷达波长，发射的也属于红外面光源，接收到的是深度平面信息，成像精度有限，仍然无法捕捉高精度 3D 图像。而iPad Pro 选用的激光雷达，其发射的是脉冲红外激光，接收单点位置，形成点云图后再变成三维模型，精度更高。

▲ TOF 相机工作原理

▲通过ToF获得的物体距离和深度信息图

此外，激光雷达发射的光波存在两种调制方式：直接飞行时间（Direct-ToF）测量和间接飞行时间（Indirect-ToF）测量，直接测距，是通过发射、接收光并测量光子飞行时间，直接计算确定距离，而非直接测距iToF，是通过测量发射波形和接收波形间的相位差来换算，从而确定距离，直接测距拥有响应快、功耗低等优势。

苹果iPad Pro用的就是DToF，而华为Mate30、vivo NEX等机型用的是iToF。DToF相比于iToF在性能上要好很多，但在生产工艺上也更复杂。

由于采用DToF方法，iPad Pro背部的激光雷达将能解决直接测距面临的低时间分辨率难题，达ps（皮秒）级时间分辨率，精度也不会随距离拉远有大的衰减。换句话说，iPad Pro的ToF相机性能将提升的不是一点半点，它带来了一颗进化版的ToF镜头，AR体验的精准度、流畅度将大大提高，功耗也会大大降低。

苹果为AR生态落地打“小算盘”

苹果引入DTOF激光雷达技术并非为了拍照，而是有自己的“小算盘”。

苹果表示，支持 ARKit 的应用程序都将自动获得 LiDAR 所能提供的特性，并且能极大地缩短 AR 建模的速度，提高测量精度，降低抖动、错位的情况。

苹果给出了三个典型场景：AR 量身高、AR 游戏和宜家的 AR 家庭装修。

比如 iPad Pro 的激光雷达扫描仪可以把客厅变成一个现实增强 (AR) 版的《炽热熔岩 (Hot Lava)》，这是一款电子游戏，其根据儿童的娱乐活动设计而出，玩具可以跳到家具上以此来避开模拟中的地板熔岩。

此外，通过调用 CAD 应用 Shapr3D，iPad Pro 的激光雷达可以扫描房间创建该房间的 3D 模型，然后用户可以对该模型展开编辑、将新对象添加到房间中并使用 AR 查看实际房间中添加的对象。

而解剖学应用 Complete anatomy，通过使用激光雷达扫描仪实时测量出某人手臂的运动范围。宜家 Place 应用也可以通过苹果的这项功能扫描一个房间然后获得与之匹配的家具推荐，用户可以在 AR 中查看摆上去的效果。

据媒体透露，苹果的规划应该是通过DToF激光雷达扫描仪和iPadOS软硬一体，把新iPad Pro打造成集开发AR和体验AR的工具。以此来吸引那些AR应用开发的程序员使用iPad Pro来进行调试和编写AR应用。

有消息称，苹果今年下半年将要推出带有ToF功能的iPhone12，苹果如意算盘应该是将iPad和iPhone组合起来，增强AR硬件和应用，逐步苹丰富苹果的AR生态。