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郭明錤：苹果iPhone 12/Pro/Pro Max均将采用7P广角镜头

2020/3/23 11:51:58来源：IT之家作者：微尘责编：微尘评论：

IT之家3月23日消息 今日著名苹果分析师郭明錤发布最新报告称，将于2020年下半年与大家见面的新款iPhone 12系列机型将全部采用7P广角镜头。

IT之家了解到，郭明錤在报告中再度引用先前报告数据称今年的iPhone 12系列将包括3个尺寸共4款机型，包括5.4寸OLED iPhone(后置双摄)、6.1寸OLED iPhone (后置双摄)、6.1寸OLED iPhone(后置三摄+ToF) 与6.7寸OLED iPhone (后置三摄+ToF)。同时他强调所有新款iPhone 12的广角镜头都将从6P升級至7P，其中5.4寸OLED iPhone、6.1寸OLED iPhone和6.1寸OLED iPhone (后置三摄+ToF) 的广角相机采用1/2.6”大底及7P镜头，6.7寸OLED iPhone (后置三摄+ToF) 的广角相机则支持Sensor shift并采用1/1.9”大底及7P镜头。

同时郭明錤表示供应链本月试产iPhone 12的7P镜头良率已达到70–85%，镜头良率预计未来将得到改善。此外他预测苹果2021款iPhone后置长焦镜头也将由6P升级为7P，支持Sensor shift并采用1/1.9”大底，2022款iPhone将采用潜望式镜头。

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关键词：苹果iPhone郭明錤

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