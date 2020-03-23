微软 Xbox 前高管分析索尼策略：PS5 有望压价至 2800 元，打击 Xbox Series X

IT之家3月23日消息 此前微软Xbox Series X的配置规格和细节功能都已经披露，而索尼PS5也在近期公布了一些配置。相对来说，微软Xbox Series X的CPU和GPU都胜过了索尼PS5，而PS5的SSD速度比Xbox Series X快得多。

据IT之家分析，不过主机大战从来不简单只看硬件配置，游戏阵容和售价也是重要的因素，特别是售价，对于玩家的决断非常重要。

此前有传闻称微软Xbox Series X和索尼PS5的售价均为499美元，PS5配置公布后是否会比我们想象中要便宜呢？

在接受外媒ScreenRant采访时，前Xbox主机营销高级总监Albert Penello似乎认为这是有可能的。他谈到了泄露的PS5规格，他说399美元(约合人民币2832元)对于新的PlayStation 5来说是个不错的定价。

“实际上，我认为他们（索尼）正在采取一些非常明智的举措。我从没想过要超过9Tflops，所以我并不失望。 如果这东西实际上是399美元，我认为这笔交易很值。”

Xbox Series X理论性能上比PS5强不少，但玩家还会兼顾主机售价和游戏阵容。但这两台主机已经比PS4 Pro和Xbox One X快得多了。如果Xbox Series X定价在499美元，而PS5定价399美元，其主机大战将会更加激烈和难以选择。当然PS5的399美元售价目前只是猜测。

索尼此前的言论表明，索尼正在寻求使该游戏机价格尽可能低廉，以说服PS4用户尽快升级到PS5。

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