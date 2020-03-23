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消息人士：特斯拉拟再次建设“帐篷”生产线

2020/3/23 16:52:21来源：TechWeb作者：辣椒客责编：远洋评论：

3月23日消息，据国外媒体报道，在2018年提高Model 3产能的紧要关头，特斯拉曾在弗里蒙特工厂内搭建了一座大型帐篷，并在其中建设了一条简易的生产线，助其顺利实现了每周生产5000辆Model 3的目标。

而在Model Y量产并开始交付之后，特斯拉有意再次在帐篷中建设生产线，以提高Model Y的产能。

特斯拉 Model Y

特斯拉有意再次在帐篷中建设生产线的消息，是由一名消息人士透露的。这一熟悉相关事宜的人士表示，特斯拉计划再次使用“帐篷”生产线。

不过在帐篷中建设生产线并不是长久之计，帐篷也并不会是永久性的建筑，因而其使用时间有限，在急需提升Model 3产能的时候，他们在帐篷中所建的生产线，也并没有运营很长时间，而简易的生产线，在2018年曾因危及工人安全而遭到加州的调查。

在报道特斯拉有意再次在帐篷中建设电动汽车生产线时，外媒还提到，特斯拉在帐篷中建设Model Y生产线，是计划在弗里蒙特工厂恢复运营之后就投入使用。

弗里蒙特工厂是特斯拉旗下目前仅有的两座整车组装工厂之一，生产Model S、Model X、Model 3、Model Y共4款电动汽车，是特斯拉旗下在生产车型最多也是产量最大的整车组装工厂。

不过由于受疫情影响，特斯拉在当地时间上周四已宣布弗里蒙特工厂将在3月23日之后暂时停产，尚未披露恢复的时间，停工期间仅保留部分员工，维持基本的运营。

外媒的报道显示，在停工期间，特斯拉计划对弗里蒙特的工厂进行升级，他们已提交了相关的申请，从高昂的申请许可费用来看，应该是重大的建设项目。

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关键词：特斯拉

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