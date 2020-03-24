富士康已有足够工人，开始准备苹果 iPhone 12/Pro/Max 量产

IT之家3月24日消息 据《日经新闻》最新报道称，iPhone组装代工商富士康已雇用足够的工人来满足“季节性需求”。这似乎意味着富士康已经从新冠病毒停产影响中恢复过来，并准备提高iPhone 12系列手机的量产。

该报告称：

“台湾富士康，苹果iPhone的顶级组装商表示，已确保足够的工人来满足中国所有主要工厂的“季节性需求”，并强调从新型冠状病毒在大陆引起的劳动力短缺之后获得了稳定恢复。该公司周日晚上发表声明称，已经达到了招聘目标。”

IT之家从报告获知，iPhone 12的量产有望在秋季发布前的7月份达到顶峰。该报告还指出，富士康2月和3月的产量约为该水平的一半，因此在恢复全面生产之前，还有很长的路要走。

这与上周彭博社的报告相吻合，该报告表明尽管COVID-19造成了延迟，iPhone 12仍按计划于今年秋天发布。但是，随着情况的发展这可能会改变。例如，苹果在全球都有iPhone的供应商，包括在冠状病毒爆发仍在停工国家和地区。

上周消息称：

“例如，由于COVID-19，马来西亚主要的苹果供应商已经在马来西亚停产两周。其他国家地区（包括韩国、英国、美国、意大利和德国）的Apple供应商和团队也受到了影响。 在美国，苹果公司依靠博通生产无线芯片，但是博通首席执行官Hock Tan已经表示，COVID-19将对我们的半导体业务产生影响，尤其是在本财年下半年。”

最终，富士康似乎已经准备好应对即将面世的iPhone 12的量产，但是由于其他供应商受到COVID-19的影响，情况仍在不断变化。富士康甚至表示，其工厂的复工生产率已“超出计划”。