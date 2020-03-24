内容字号：默认大号超大号

段落设置：取消段首缩进段首缩进

字体设置：切换到微软雅黑切换到宋体

业界资讯软件之家
Win10之家WP之家
iPhone之家iPad之家
安卓之家数码之家
评测中心智能设备
精准搜索请尝试：精确搜索
首页>iPhone之家>iPhone新闻

富士康已有足够工人，开始准备苹果 iPhone 12/Pro/Max 量产

2020/3/24 7:48:27来源：IT之家作者：骑士责编：骑士评论：

IT之家3月24日消息 据《日经新闻》最新报道称，iPhone组装代工商富士康已雇用足够的工人来满足“季节性需求”。这似乎意味着富士康已经从新冠病毒停产影响中恢复过来，并准备提高iPhone 12系列手机的量产。

该报告称：

“台湾富士康，苹果iPhone的顶级组装商表示，已确保足够的工人来满足中国所有主要工厂的“季节性需求”，并强调从新型冠状病毒在大陆引起的劳动力短缺之后获得了稳定恢复。该公司周日晚上发表声明称，已经达到了招聘目标。”

IT之家从报告获知，iPhone 12的量产有望在秋季发布前的7月份达到顶峰。该报告还指出，富士康2月和3月的产量约为该水平的一半，因此在恢复全面生产之前，还有很长的路要走。

这与上周彭博社的报告相吻合，该报告表明尽管COVID-19造成了延迟，iPhone 12仍按计划于今年秋天发布。但是，随着情况的发展这可能会改变。例如，苹果在全球都有iPhone的供应商，包括在冠状病毒爆发仍在停工国家和地区。

上周消息称：

“例如，由于COVID-19，马来西亚主要的苹果供应商已经在马来西亚停产两周。其他国家地区（包括韩国、英国、美国、意大利和德国）的Apple供应商和团队也受到了影响。

在美国，苹果公司依靠博通生产无线芯片，但是博通首席执行官Hock Tan已经表示，COVID-19将对我们的半导体业务产生影响，尤其是在本财年下半年。”

最终，富士康似乎已经准备好应对即将面世的iPhone 12的量产，但是由于其他供应商受到COVID-19的影响，情况仍在不断变化。富士康甚至表示，其工厂的复工生产率已“超出计划”。

分享：
下载IT之家APP，分享赚金币换豪礼

相关文章

关键词：iPhone 12富士康苹果

软媒旗下网站IT之家|辣品 - 超值导购，优惠券|IT圈（Win10/WP8.1/Win7论坛）|6655网址之家|Win10之家|Win8之家|Win7之家|Vista之家

软媒旗下软件：魔方|旗鱼浏览器（极速内核）|云日历|酷点桌面|闪游浏览器（IE内核）|Win7优化大师|Win8优化大师|Win10优化大师|软媒手机APP应用

关于IT之家|关于软媒|联系我们|加入软媒|WAP版|网站地图|Archiver|刺客团队

IT之家，软媒旗下科技门户网站 - 爱科技，爱这里。

Copyright (C)RuanMei.com, All Rights Reserved.

软媒公司版权所有    