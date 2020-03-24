内容字号：默认大号超大号

段落设置：取消段首缩进段首缩进

字体设置：切换到微软雅黑切换到宋体

业界资讯软件之家
Win10之家WP之家
iPhone之家iPad之家
安卓之家数码之家
评测中心智能设备
精准搜索请尝试：精确搜索
首页>IT资讯>业界

中国联通王晓初：运营商客户均流失或是源自“双卡用户”

2020/3/24 7:54:45来源：C114中国通信网作者：林想责编：骑士评论：

中国联通董事长王晓初今天在出席2019年业绩发布会时表示，运营商均出现客户流失的原因或是源自“双卡用户”。

王晓初表示，新型冠状病毒为公司运营造成短期挑战，特别是在业务发展及5G建设等，但相信随著疫情获有效控制，加上复工复产加快，需求将逐步释放，而疫情亦会加快社会数字化、智能化的转型需求，为公司带来新商机。

去年受提速降费及市场竞争加剧等影响，2019年中国联通移动服务收入实现人民币1564亿元，同比下降5.3%。王晓初表示，“2019年下半年公司决定痛定思痛，不能仅以用户数为目标，并需要转型，转型的过程虽对移动业务用户数有影响，但长远相信将有利发展及公司价值。”

“公司原先预计2月份情况应好起来，却碰上疫情爆发，3月份业务预计会恢复到正常。”王晓初指出，公司之前一直处于转型的“阵痛期”，但情况逐步有好转，目前阵痛期或基本渡过。同时，王晓初表示，公司移动ARPU值由去年第四季开始稳定，今年目标还是继续维持稳定ARPU值。

此外，王晓初强调，“公司不会将携号转网用作竞争手段，而是努力提升服务水平及网络质量等。”

针对各运营商均出现客户流失的情况，王晓初认为流失或是源自“双卡用户”，受疫情影响部分用户或会于短时间内放弃其中一张电话卡，故令客户量有所减少。但他指出，疫情并无影响到流量使用，因为用户无论工作或生活都离不开手机，故部分工作的流量转向了消费及娱乐，但因为工作联络大幅减少，故语音方面部分所受影响较大。

分享：
下载IT之家APP，分享赚金币换豪礼

相关文章

关键词：中国联通运营商

软媒旗下网站IT之家|辣品 - 超值导购，优惠券|IT圈（Win10/WP8.1/Win7论坛）|6655网址之家|Win10之家|Win8之家|Win7之家|Vista之家

软媒旗下软件：魔方|旗鱼浏览器（极速内核）|云日历|酷点桌面|闪游浏览器（IE内核）|Win7优化大师|Win8优化大师|Win10优化大师|软媒手机APP应用

关于IT之家|关于软媒|联系我们|加入软媒|WAP版|网站地图|Archiver|刺客团队

IT之家，软媒旗下科技门户网站 - 爱科技，爱这里。

Copyright (C)RuanMei.com, All Rights Reserved.

软媒公司版权所有    