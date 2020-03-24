中国联通王晓初：运营商客户均流失或是源自“双卡用户”

中国联通董事长王晓初今天在出席2019年业绩发布会时表示，运营商均出现客户流失的原因或是源自“双卡用户”。

王晓初表示，新型冠状病毒为公司运营造成短期挑战，特别是在业务发展及5G建设等，但相信随著疫情获有效控制，加上复工复产加快，需求将逐步释放，而疫情亦会加快社会数字化、智能化的转型需求，为公司带来新商机。

去年受提速降费及市场竞争加剧等影响，2019年中国联通移动服务收入实现人民币1564亿元，同比下降5.3%。王晓初表示，“2019年下半年公司决定痛定思痛，不能仅以用户数为目标，并需要转型，转型的过程虽对移动业务用户数有影响，但长远相信将有利发展及公司价值。”

“公司原先预计2月份情况应好起来，却碰上疫情爆发，3月份业务预计会恢复到正常。”王晓初指出，公司之前一直处于转型的“阵痛期”，但情况逐步有好转，目前阵痛期或基本渡过。同时，王晓初表示，公司移动ARPU值由去年第四季开始稳定，今年目标还是继续维持稳定ARPU值。

此外，王晓初强调，“公司不会将携号转网用作竞争手段，而是努力提升服务水平及网络质量等。”

针对各运营商均出现客户流失的情况，王晓初认为流失或是源自“双卡用户”，受疫情影响部分用户或会于短时间内放弃其中一张电话卡，故令客户量有所减少。但他指出，疫情并无影响到流量使用，因为用户无论工作或生活都离不开手机，故部分工作的流量转向了消费及娱乐，但因为工作联络大幅减少，故语音方面部分所受影响较大。