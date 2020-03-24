工人抗争后，亚马逊为兼职仓储员工提供带薪休假福利

北京时间3月24日早间消息，据外媒报道，在工人们的努力争取后，亚马逊同意向数千名仓储中心员工提供带薪休假福利。

公司在周一表示，所有兼职和季节性配送员工都可以申请带薪休假，即日起生效。3月1日开始的请假，都可以计入带薪休假范围。

有了新的政策后，兼职配送员工如果因为担心病毒传染而选择不去上班的话，现在他们可以申请带薪假期。一名亚马逊发言人拒绝透露兼职员工在仓储中心所有员工中所占的比例。

总部位于芝加哥的员工倡导组织DCH1 Amazonians United，在萨卡拉曼多的工人为上述福利发出请愿书后，开始向亚马逊施压，要求公司为配送工人提供带薪休假的福利。有些工人之前发现，尽管他们也被列在亚马逊的员工手册之内，却没有享受到员工可享的带薪休假福利。根据该员工倡导组织发布的文件，新的政策适用于每周工作超20小时的物流员工。

亚马逊表示，公司计划为工人提供带薪休假福利已有一段时间，这一决定与任何组织都没有关系。

但DHC1 Amazonians United认为，它对亚马逊此举的时机保留怀疑。“我们为数千名亚马逊工人争取到了带薪休假的福利，我们为这次的胜利欢庆，”该组织在博客中写道，“亚马逊之所以给予这样的福利，是因为他们看到我们的呼声日渐强大，他们希望在疫情期间通过把原本属于我们的东西还给我们，来平息大家的怒火。”

就在几天前，四名参议院致信亚马逊首席执行官杰夫·贝索斯（Jeff Bezos），敦促他为仓储中心的工人提供带薪病假和1.5倍的危险工作津贴。仓储中心员工同时还呼吁亚马逊在疫情期间保护员工，并散发请愿书要求公司提供带薪假期。

在给予工人带薪休假福利之前，亚马逊已经宣布数项其他福利调整。上周，亚马逊表示，仓储工人和配送司机的时薪提高2美元，一直持续到四月底。公司还将所有小时工的无薪假期延长到4月。