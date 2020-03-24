虽然中国已复产复工，但苹果供应链全球多地遭重创

3月24日消息，据国外媒体报道，苹果公司上周推出了一款新的iPad Pro平板电脑和两款新的Mac电脑，但这并不意味着目前苹果的供应链是安全的。

新产品于本周开始发货。然而，据熟悉苹果供应链的人士透露，这些设备的生产可能早在1月初就开始了。

随着马来西亚因新型冠状病毒疫情而强制关闭供应商工厂，加之病毒蔓延扰乱了世界其他许多地方的业务，苹果供应链也受到了影响。

知情人士说，苹果新一代拥有5G网络功能的旗舰iPhone仍计划在今年秋季发布，不过量产要到5月份才会开始。

Wedbush Securities首席技术策略师布拉德·加斯特维斯(Brad Gastwirth)在最近给投资者的一份报告中写道:“全世界范围内电子行业供应链仍可能出现严重中断。”

苹果发言人拒绝置评。苹果公司首席执行官蒂姆·库克(Tim Cook)于2月28日表示，生产问题只是“暂时的”。

此前iPhone和AirPods的供应一度受到限制，但目前已经逐步恢复正常。

上周发布的新产品表明，苹果供应链面临压力，但也表明如果有足够的时间，该公司仍能大规模量产设备。新款iPad Pro的键盘配件也同时发布，但将于5月开始销售，这次延迟非同寻常。

事实上，大规模组装只是苹果供应链的一部分。该公司和许多合作伙伴花费数月或数年的时间寻找组装成最终产品的零部件。这个复杂网络的任何中断都可能延缓新设备的发布。

一位在苹果供应链工作的人士说，并不是所有业务都在以正常的速度进行，因为零部件的供应速度仍然很慢。这位人士还说，要让零部件供应在整个供应链系统中稳定运转，还需要一个月甚至更长时间。

制造iPhone外壳的捷普最近表示，其在中国的工厂“接近正常水平”，而世界其他地区的工厂则出现了比往常产能低5%至10%的情况。

公司首席执行官马克·蒙德罗（Mark Mondello）表示，“这主要是供应链问题。当我们今天坐在这里的时候，我认为中国是我们最不用担心的地方。”“只要我们能得到零部件，我们就能满足需求。”

马来西亚为期两周的封锁影响了几家在该国设有业务的关键供应商。为苹果生产芯片和电路板的村田制造、瑞萨电子和日本揖斐电株式会社均已经停止了在当地的生产。

为苹果设备生产存储芯片的美光科技也受到了影响。但该公司表示，豁免使得“有限的半导体业务得以继续”。德州仪器和安森美半导体在马来西亚也设有工厂。

同样，苹果在意大利、德国、英国和韩国等其他国家的供应商和业务都受到了病毒重创。

三星显示器和LG显示器在韩国生产iPhone屏幕，而许多苹果公司工程师在德国慕尼黑研发手机调制解调器。苹果还在意大利里窝那、德国莱朋以及英国斯温顿等地运营着Dialog半导体先前的工厂，生产电源管理芯片。

苹果在以色列拥有数百名研发工程师，从事新款处理器和基础技术的研发。但目前情况下以色列只允许当地民众在购买食品和药品等必要情况下离家。

在美国，苹果供应链包括康宁公司的玻璃，还有Qorvo、思佳讯和博通的无线芯片。博通首席执行官陈福阳最近表示，新型冠状病毒“将对我们的半导体业务产生影响，特别是在本财年的下半年。”

芯片制造和测试需要几个月的时间，公司也需要几个月的库存。这意味着苹果和其他设备制造商可能还没有经受最严重的中断。

新型冠状病毒可能会挑战苹果在硅谷设计和测试新产品的能力。除了一些关键岗位的员工外，该公司已经要求全球各处办公室的员工“远程办公”。

目前尚未严重影响到将于今年秋季推出的5G iPhone。一位熟悉苹果供应链的人士说，苹果此前仍能够制造出数量有限的测试版新机型。

知情人士说，苹果通常在发布新产品前一年的11月至12月期间完成新款iPhone的大部分功能设计，在4月左右开始量产新外壳，然后在5月份左右进入组装、测试和包装等后期生产阶段。

另一位熟悉苹果供应链的人士说，这一典型时间表仍有可能推迟。