纳指跌不足0.3%，苹果市值跌破1万亿美元微软成独苗

北京时间3月24日消息，疫情在美国的快速传播以及美国政府为应对疫情制订的经济刺激计划没能在参议院获得通过，打压美股今天收跌，纳指跌幅不足0.3%。截至收盘，道指跌582.05点，跌幅为3.04%，报收18591.93点；标普500指数跌67.52点，跌幅为2.93%，报收2237.40点；纳指跌18.84点，跌幅为0.27%，报收6860.67点。

美国主要科技巨头多数下跌，脸书跌1.09%，亚马逊涨3.07%，苹果跌2.12%，NetFlix涨8.24%，Alphabet跌1.46%，微软跌1.0%。

图：苹果市值跌破万亿美元大关

中国主要科技股涨跌互现，网易涨4.82%，爱奇艺跌0.4%，拼多多涨1.58%，微博涨2.07%，腾讯音乐跌0.53%，阿里巴巴跌2.74%，京东涨2.52%，趣头条跌28.27%。

中概股股价

其他中概股涨跌不一，其中上涨的公司包括：信而富（涨20.48%），人人公司（涨16.0%），欢聚集团（涨15.95%），趣店（涨14.36%），搜狐（涨7.21%），新浪（涨4.85%），迅雷（涨4.83%），宜人贷（涨3.89%），正保教育（涨3.61%），汽车之家（涨3.36%），唯品会（涨2.74%），58同城（涨2.37%），途牛（涨2.29%），蘑茹街（涨1.81%），触宝（涨1.54%），乐居（涨1.26%），微贷网（涨1.09%），虎牙（涨0.97%），流利说（涨0.97%），搜房网（涨0.56%），陌陌（涨0.55%），哔哩哔哩（涨0.35%），畅游（涨0.09%）。

与上一交易日持平的公司包括：信也科技。

下跌的公司包括：兰亭集势（跌0.38%），UT斯达康（跌0.48%），云集（跌1.25%），蔚来（跌1.25%），老虎证券（跌1.28%），宝尊电商（跌1.28%），猎豹移动（跌1.4%），华米（跌1.85%），嘉楠科技（跌1.93%），网易有道（跌1.95%），易车网（跌2.02%），小赢科技（跌2.06%），1药网（跌2.62%），好未来（跌2.81%），云米（跌2.84%），搜狗（跌2.95%），携程网（跌3.03%），优信（跌3.15%），世纪互联（跌3.21%），无忧英语（跌3.28%），中芯国际（跌3.37%），斗鱼（跌3.45%），富途控股（跌3.81%），百世（跌4.1%），达内科技（跌4.21%），中通（跌4.33%），新东方（跌4.48%），团车（跌5.0%），聚美优品（跌5.03%），瑞幸咖啡（跌5.13%），如涵控股（跌5.67%），360金融（跌5.92%），小牛电动（跌6.09%），金融界（跌6.17%），乐信（跌7.31%），凤凰新媒体（跌7.52%），500彩票网（跌8.15%），简普科技（跌8.99%），寺库（跌9.41%），前程无忧（跌9.8%），品钛（跌10.24%）。

图：斗鱼遭遇集体诉讼，被诉IPO时没有披露重大事项

知名股东权益保护律师事务所Bragar Eagel & Squire, P.C.宣布，代表自斗鱼首次公开招股以来购买其股票的投资者对该公司提起集体诉讼。斗鱼上市时间是2019年7月17日。2019年7月17日，斗鱼以每股11.5美元的价格，通过首次公开招股出售约6740万股股票，募集774951765美元资金。但自从上市以来，斗鱼股价出现大幅下跌。2020年3月23日常规交易中，斗鱼股价下跌0.25美元，跌幅为3.45%，报收于7美元。起诉书称，斗鱼高管和董事没有在首次公开招股说明书中披露其最大股东计划对一家竞争对手投资10亿美元的事实。

图：趣头条股价下跌逾28%，成交量接近平均水平3倍

今天常规交易中，趣头条股价下跌0.93美元，跌幅为28.27%，报收于2.36美元，成交量超过531万股，远高于178万股的平均成交量。分析师给出的趣头条目标股价平均为26.7美元，这意味着它未来12个月可能上涨903.76%。2019年3月26日，趣头条股价达到过去52周高点13.57美元。自2019年10月12日以来，趣头条股价下跌了约81%。在路透社接洽的6名分析师中，2名给予趣头条股票“持有”评级，3名给予“买入”或“强烈买入”评级，1名给予“卖出”评级。分析师预期本财季趣头条营收将增长764.6%至13.9亿美元，全年营收将由55.7亿美元增长逾26%至70.2亿美元。当前财季趣头条调整后每股亏损将扩大511.1%至2.2美元，全年每股亏损将收窄54.9%至4.33美元。

美国/国外科技股

其他国外科技股多数上涨，其中上涨的公司包括：Groupon（涨12.22%），Slack（涨11.34%），西部数据（涨10.69%），艺电（涨9.81%），动视暴雪（涨8.49%），英特尔（涨8.18%），Lyft（涨6.3%），美光科技（涨5.93%），Snap（涨5.55%），iRobot（涨5.4%），Zynga（涨5.39%），AMD（涨5.12%），Uber（涨5.02%），恩智浦（涨5.01%），戴尔科技（涨4.46%），SAP（涨4.26%），Adobe（涨4.04%），Yelp（涨3.99%），英伟达（涨3.37%），Twitter（涨3.09%），高通（涨2.66%），Pinterest（涨2.54%），黑莓（涨1.78%），特斯拉（涨1.58%），Salesforce（涨0.84%），博通（涨0.65%），Fibit（涨0.33%），VMware（涨0.02%）。

下跌的公司包括：索尼（跌0.3%），诺基亚（跌0.38%），IBM（跌0.65%），PayPal（跌1.64%），惠普公司（跌1.79%），赛门铁克（跌2.24%），爱立信（跌2.3%），思科（跌2.81%），甲骨文（跌3.2%），Box（跌3.61%），eBay（跌4.5%），速汇金（跌4.73%），Spotify（跌4.97%），GoPro（跌6.05%），摩托罗拉系统（跌8.82%），LendingClub（跌9.4%）。

苹果市值自去年9月份以来首次跌破1万亿美元，这使得微软成为市值超过1万亿美元的唯一一家美国公司。星期一上午，苹果股价一度下跌4%至220.16美元，与2月12日327.2美元的高点相比，苹果股价累计下跌逾100美元，跌幅达到33%，市值蒸发4680亿美元。微软股价则表现得略好一些。在最近的股市震荡期间，微软股价累计下跌约28%，市值缩水至约1.034万亿美元。市值曾突破1万亿美元大关的另外两家科技巨头，此前已跌破1万亿美元。在最近的熊市中，亚马逊表现好于大盘，但与2月份的高点相比，股价仍然累计下跌约14%。今年以来，亚马逊股价略有上涨，今天常规交易中，亚马逊股价上涨56.74美元，涨幅为3.07%，报收于1902.83美元。谷歌母公司Alphabet股价表现也不好。在当前的股市震荡中，Alphabet股价累计下跌34%，市值约为7000亿美元。今天常规交易中，Alphabet股价下跌1.46%。Instinet分析师杰弗里·科瓦尔（Jeffrey Kvaal）星期一发表投资报告，虽然维持对苹果股票的“中性”评级，但把目标股价由295美元下调至225美元。同时，他还把苹果本财年每股收益预期由13.69美元下调至13.2美元，把2021财年每股收益预期由15.69美元下调至15.35美元。科瓦尔说，“苹果已经关闭了大中华区之外的所有专卖店，美国和欧洲的许多电信运营商营业厅也被关闭。我们认为，网络销售不大可能弥补由此造成的损失，网络只占到手机销量的10%-15%。”