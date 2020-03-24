2999元，Redmi K30 Pro 6GB内存版采用 LPDDR4X+UFS 3.0

IT之家3月24日消息 今天下午，Redmi红米手机在北京举行Redmi K30 Pro旗舰手机发布会，正式发布了Redmi K30 Pro/变焦版。Redmi K30 Pro搭载了高通骁龙865，还支持新一代的UFS 3.1和新一代的LPDDR5。采用了弹出式真全面屏，3D四曲面机身。

在最后Redmi K30 Pro配置和价格信息中，IT之家发现，Redmi K30 Pro的6GB内存+128GB存储版稍有不同，小米方面特别说明，Redmi K30 Pro的6GB内存+128GB存储版采用了LPDDR4X+UFS 3.0 配置，该版本售价2999元，因此其他Redmi K30 Pro版本均采用了LPDDR5+UFS 3.1组合。

Redmi K30 Pro标准版 6GB+128GB售价2999元，8GB+128GB售价3399元，8GB+256GB售价3699元。Redmi K30 Pro变焦版 8GB+128GB售价3799元，8GB+256GB售价3999元。

3月27日上午10点开售。

IT之家汇总报道：Redmi K30 Pro变焦版全系标配60Hz三星AMOLED屏幕，采用骁龙865+LPDDR5+UFS 3.1方案，拥有3435mm²面积的VC散热板及线性马达，全系标配索尼IMX686/6400万超清主摄，支持双OIS光学防抖，变焦版支持3倍光学变焦+30倍数码变焦以及SAT（平滑变焦）技术，保留耳机孔并支持红外遥控，全系标配超级蓝牙+蓝牙5.1，搭配双模5G+Multilink三路并联 技术。同时支持连接2.4GHz Wi-Fi 、5GHz Wi-Fi和4G/5G移动网络。