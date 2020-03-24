【IT之家开箱】Redmi K30 Pro首发开箱图赏

IT之家3月24日消息 今日下午，小米集团副总裁、中国区总裁、红米Redmi品牌总经理卢伟冰在北京小米科技园正式发布了Redmi K30 Pro/变焦版手机。

Redmi K30 Pro系列搭载高通骁龙865处理器，配备升降式前摄，拥有天际蓝、月幕白、太空灰与星环紫四种配色。IT之家现已拿到Redmi K30 Pro变焦版星环紫版本，并为大家拍摄了精美的图赏，一起来看一下吧。

Redmi K30 Pro搭载升降式前摄式前摄，正面为极致全面屏设计，无水滴无挖孔，拥有92.7%屏占比。

Redmi K30 Pro采用3D四曲面机身，后置四摄居中设计，应用了对称美学，灵感来自恒星系统。

Redmi K30 Pro正面为三星AMOLED高素质屏幕，支持360°光感自动亮度与HDR10+，拥有1200nit峰值亮度与5000000:1超高对比度，通过德国莱茵TÜV全局护眼认证。

Redmi K30 Pro背面为6400万浴霸四摄，包括6400万超清主摄、800万像素长焦、50mm长焦微距镜头与1300万像素超广角镜头。

此外，Redmi K30 Pro采用骁龙865+LPDDR5+UFS 3.1方案，拥有3435mm²面积的VC散热板及线性马达，支持超级蓝牙+蓝牙5.1，搭配双模5G+Multilink三路并联 技术。

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