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【IT之家开箱】Redmi小爱触屏音箱8英寸首发开箱图赏

2020/3/24 16:30:42来源：IT之家作者：懒猫责编：懒猫评论：

IT之家3月24日消息 今日下午，在Redmi K30 Pro旗舰新品发布会上，Redmi小爱触屏音箱8英寸正式发布， 采用8英寸屏幕，内置第三代小爱同学，售价349元。

IT之家现已拿到Redmi小爱触屏音箱8英寸版，并为大家拍摄了精美的图赏，一起来看一下吧。

新款Redmi小爱触屏音箱配备8英寸全贴合高清大屏，覆盖6大视频平台，支持多设备视频通话，智能家居操控，还定制了专属儿童模式，内置第三代小爱同学。

Redmi小爱触屏音箱8英寸内置高清摄像头，支持多设备双向视频通话，可以拨打手机里的音箱APP，还能和手机、米兔儿童手表、小米电视视频通话。

另外，Redmi小爱触屏音箱8英寸集合抖音、爱奇艺、优酷、腾讯视频、Bilibili等6大热门视频平台的内容，并且与抖音联合，深度定制全新交互方式，能够自动翻页、隔空点赞。

Redmi小爱触屏音箱8英寸还支持QQ音乐，包含千万正版曲库，不仅可以畅听QQ音乐的新歌、热歌，还能自动同步你购买的绿钻会员和收藏歌单；不仅如此，还内置得到、喜马拉雅、蜻蜓FM等热门平台深度合作。

Redmi小爱触屏音箱8英寸还可以作为孩子的超级学习机，包含凯叔讲故事、宝宝巴士、悟空识字等热门内容，覆盖26万集动画片，1.7万绘本、1400万+ 图片百科等优质内容。还能同步你购买的小米电视会员儿童频道内容，在音箱上也能观看小猪佩奇、汪汪小队。

不仅如此，Redmi小爱触屏音箱8英寸内置儿童专属模式，贴心设计了童脸识别、专属儿童桌面、四重儿童防沉迷保护等功能。当孩子出现在屏幕前，小爱会识别童脸，自动进入儿童模式，展现出精心为宝宝打造的儿童专属桌面。并且还能过滤视频内容、开启蓝光护眼、距离提醒模式，而且可以开启防沉迷模式，在规定时间内使用，家长更放心。

Redmi小爱触屏音箱8英寸支持第三代小爱同学，可以通过语音控制、触屏遥控和手势控制音箱，还掌握1600+实用技能，无论是问天气、查路况，日常的复杂操作，交给小爱“一句话的事”。第三代小爱同学就近唤醒、连续对话，并且还能通过声纹识别，认出不同的家庭成员。

Redmi小爱触屏音箱8英寸还是新一代智能家居的中控台，目前小米AIoT平台已经接入超过1.96亿台智能设备，在Redmi小爱触屏音箱8英寸上，可以通过大屏幕，随时与智能摄像头、智能门铃联动，而且可以随时查看全屋智能设备的状态，支持语音与触屏双操控。而且能够与门铃、摄像机进行联动，同时搭载蓝牙mesh网关功能，支持智能设备一键配网。

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关键词：Redmi

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