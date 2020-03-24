华为手机全新交互专利：相机外一圈环形屏幕可调整音量/焦距

IT之家3月24日消息 华为将于本周四推出两款新的旗舰智能手机P40和P40 Pro，下半年则会推出对标三星Galaxy Note 20的Mate 40系列手机。在Mate 30 Pro上，华为使用了带有四个摄像头的圆形摄像系统，周围采用了圆形装饰，而最新专利显示华为可能会在Mate 40系列手机更好地利用这个圆形装饰。

据letsgodigital报道，华为已申请了一项设计专利，该专利展示了具有四摄像头系统的华为Mate智能手机，其中圆形饰板由触摸屏组成，从而使全新的操作方式成为可能。

该专利于2020年3月20日获得批准，并被纳入WIPO全球外观设计数据库。提供了15种产品图纸，此外，专利中还添加了清晰的彩色图像，显示了五种不同的功能。专利显示，摄像头系统周围的小圆形显示屏可以显示用户界面，该界面可响应触摸，点击和滑动手势。例如，如果接到电话，会在顶部看到正在呼叫的人的姓名。可以点击左侧接听电话，也可以点击右侧拒绝电话，也可以通过这种方式查看和阅读新的消息。

在拍摄照片或视频时，显示环还可以用于调节焦距，还可以通过此小屏幕控制音量以及铃声。另外，还可以显示时钟、当呼吸灯，甚至可以像阅读书一样使用触摸屏翻页，只需简单地从左向右滚动手势即可。

另外，还可以在看着前显示屏的同时用食指简单地操作后面的园环。如果将设备倒置在桌子上，会显示通知消息和来电。

IT之家非常好奇华为是否会在今年晚些时候为Mate 40和Mate 40 Pro提供这样的多功能显示环，你觉得可能性大吗？