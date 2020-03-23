官方暗示华为P40/Pro 巨大徕卡矩阵相机模组，3 月 26 日晚 9 点正式发布

IT之家3月23日消息 今天，华为终端官方微博宣布，北京时间 3月26日晚上21:00，华为P40系列全球线上发布会踏春而来。3月26日，华为将在法国巴黎举行P40系列全球发布会，届时IT之家也将带来发布会直播。

根据华为官方公布的最新侧面图海报显示，华为P40/Pro将搭载巨大的矩阵相机模组，相比边框凸起还是很大的。

据IT之家此前报道，有爆料称此次华为P40将采用由50MP + 16MP + 8MP 徕卡Ultra Vision传感器组成的后置三摄模组，支持30倍数码变焦及Huawei XD Fusion Engine图像引擎。

华为P40 Pro将采用徕卡Ultra Vision后置四摄方案，包括50MP主摄+40MP辅摄+12MP摄像头+3D ToF传感器，长焦摄像头支持50倍超感光变焦；华为P40 Pro+的后摄模组则由5200万像素镜头（IMX700，1/1.28英寸RYYB）+ 4000万像素镜头（IMX650 1/1.5英寸，RGGB）+800万像素远摄镜头+2000万像素潜望式镜头+ToF组成。

3月26日晚上21点，IT之家将带来华为P40系列的发布会直播，敬请期待。